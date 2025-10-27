< sekcia Ekonomika
Cena zlata klesla, priblížila sa k hranici 4000 USD za troyskú uncu
Spotová cena zlata klesla v pondelok do 12.30 h SEČ približne o 2 % na 4029,69 USD (3470,28 eura) za troyskú uncu.
Autor TASR
Londýn 27. októbra (TASR) - Cena zlata klesla v pondelok približne o 2 % a skĺzla k hranici 4000 USD za troyskú uncu (31,1 g). Náladu na trhoch ovplyvnilo zmiernenie obchodného napätia medzi USA a Čínou, čo posilnilo rizikový apetít investorov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata klesla v pondelok do 12.30 h SEČ približne o 2 % na 4029,69 USD (3470,28 eura) za troyskú uncu. Minulý pondelok (20. 10.) pritom cena žltého kovu zaznamenala historické maximum 4381,21 USD/unca. Trhy vtedy okrem očakávania redukcie úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou, čo sa nezmenilo, podporovali aj geopolitické napätie a ekonomická neistota. Odvtedy však cena zlata klesla o viac než 5 %.
Pokles zaznamenal aj decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex. Dosiahol 4042,80 USD/unca. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 2,3 %.
„Prípadná obchodná dohoda medzi Čínou a USA podporuje rizikové aktíva a naopak, tlačí na cenu zlata. Zároveň je však potrebné povedať, že potenciálne nižšie clá umožnia americkej centrálnej banke ešte výraznejšie znížiť úrokové sadzby,“ povedal analytik UBS Giovanni Staunovo.
Z ďalších drahých kovov cena striebra klesla o 2,3 % na 47,48 USD/unca a pokles zaznamenali aj ceny platiny a paládia. V obidvoch prípadoch cena klesla o 0,8 %, pričom cena platiny dosiahla 1593,43 USD a cena paládia 1417,58 USD za uncu.
(1 EUR = 1,1612 USD)
