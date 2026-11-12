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Cena zlata klesla, skĺzla k hranici 3959 USD za uncu
Cenu zlata ovplyvnili horšie než očakávané údaje o inflácii v USA a vyjadrenia viacerých predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed) o potrebe sprísniť menovú politiku.
Autor TASR
Londýn 12. novembra (TASR) - Cena zlata pokračuje vo štvrtok v poklese, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za vyše týždňa. Cenu zlata ovplyvnili horšie než očakávané údaje o inflácii v USA a vyjadrenia viacerých predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed) o potrebe sprísniť menovú politiku. To sa odrazilo na nových prognózach investičných bánk. Vyhlásenia finančníkov podporili dolár, ktorý posilnil na najvyššiu úroveň za viac než 1,5 roka. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 8.32 h SEČ 3959,03 USD (3558,04 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom obchodovania to predstavuje pokles o 0,7 % a najnižšiu úroveň od 4. novembra. Decembrový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,9 % na 3964,50 USD/unca.
Tlak na zlato vyvinul dolár, ktorý posilnil na 19-mesačné maximum. Americká mena tak reagovala na údaje o americkej inflácii za minulý mesiac, ktorá bola vyššia, než sa čakalo, a posilnila očakávania zvýšenia úrokových sadzieb v USA.
Viacerí predstavitelia Fedu dali najavo, že bude potrebné pristúpiť k výraznejšiemu sprísneniu menovej politiky a investičná banka Goldman Sachs na to reagovala novou prognózou, ktorá po decembrovom zvýšení sadzieb počíta s pokračovaním ich rastu aj v marci budúceho roka. Deutsche Bank očakáva po decembrovom raste úrokových sadzieb ich zvýšenie aj v januári a následne v marci.
Trhy teraz čakajú na ďalšie kľúčové ekonomické údaje. Tými budú údaje o vývoji cien priemyselných výrobcov v USA za minulý mesiac, ktoré budú zverejnené v piatok 13. novembra.
(1 EUR = 1,1127 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 8.32 h SEČ 3959,03 USD (3558,04 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom obchodovania to predstavuje pokles o 0,7 % a najnižšiu úroveň od 4. novembra. Decembrový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,9 % na 3964,50 USD/unca.
Tlak na zlato vyvinul dolár, ktorý posilnil na 19-mesačné maximum. Americká mena tak reagovala na údaje o americkej inflácii za minulý mesiac, ktorá bola vyššia, než sa čakalo, a posilnila očakávania zvýšenia úrokových sadzieb v USA.
Viacerí predstavitelia Fedu dali najavo, že bude potrebné pristúpiť k výraznejšiemu sprísneniu menovej politiky a investičná banka Goldman Sachs na to reagovala novou prognózou, ktorá po decembrovom zvýšení sadzieb počíta s pokračovaním ich rastu aj v marci budúceho roka. Deutsche Bank očakáva po decembrovom raste úrokových sadzieb ich zvýšenie aj v januári a následne v marci.
Trhy teraz čakajú na ďalšie kľúčové ekonomické údaje. Tými budú údaje o vývoji cien priemyselných výrobcov v USA za minulý mesiac, ktoré budú zverejnené v piatok 13. novembra.
(1 EUR = 1,1127 USD)