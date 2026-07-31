< sekcia Ekonomika
Cena zlata klesla, smeruje však k prvému mesačnému rastu od februára
Spotová cena zlata dosiahla do 12.50 h SELČ 4055,41 USD (3533,82 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 31. júla (TASR) - Cena zlata klesla v piatok popoludní o viac než 1 %, keď trhy zareagovali na posilnenie dolára. Za celý júl však smeruje k rastu, prvému za päť mesiacov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 12.50 h SELČ 4055,41 USD (3533,82 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 1,1 %. Ovplyvnilo ju čiastočné zotavenie dolára. Ten po štvrtkovom (30. 7.) prepade o 2,4 % posilnil v piatok o 0,3 %.
Klesol aj augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex. Dosiahol 4053,60 USD za uncu, čo predstavuje pokles o 1,2 %.
Za celý týždeň však cena zlata smeruje k miernemu rastu, predbežne o 0,5 %. Navyše, k rastu smeruje aj za celý mesiac, zhruba o 1,7 %. Ak sa situácia nezmení, bude to znamenať prvý mesačný rast ceny žltého kovu od februára.
(1 EUR = 1,1476 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 12.50 h SELČ 4055,41 USD (3533,82 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 1,1 %. Ovplyvnilo ju čiastočné zotavenie dolára. Ten po štvrtkovom (30. 7.) prepade o 2,4 % posilnil v piatok o 0,3 %.
Klesol aj augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex. Dosiahol 4053,60 USD za uncu, čo predstavuje pokles o 1,2 %.
Za celý týždeň však cena zlata smeruje k miernemu rastu, predbežne o 0,5 %. Navyše, k rastu smeruje aj za celý mesiac, zhruba o 1,7 %. Ak sa situácia nezmení, bude to znamenať prvý mesačný rast ceny žltého kovu od februára.
(1 EUR = 1,1476 USD)