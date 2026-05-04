Cena zlata klesla takmer o 2 %, pohybuje sa okolo 4538 USD/unca
Trhy tak reagovali na rast napätia medzi USA a Iránom, čo zvyšuje inflačné očakávania a s nimi riziko, že centrálne banky pristúpia k zvýšeniu úrokových sadzieb.
Autor TASR
Londýn 4. mája (TASR) - Cena zlata zaznamenala v pondelok pokles takmer o 2 %, pričom skĺzla k hranici 4538 USD za troyskú uncu (31,1 g). Trhy tak reagovali na rast napätia medzi USA a Iránom, čo zvyšuje inflačné očakávania a s nimi riziko, že centrálne banky pristúpia k zvýšeniu úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 12.25 h SELČ 4538,19 USD (3878,13 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 1,6 %. Júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 2,1 % na 4548,30 USD/unca.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že USA pomôžu lodiam zablokovaným v Perzskom zálive. Teherán v reakcii na tieto správy informoval, že Hormuzský prieliv zostane uzatvorený a akýkoľvek pokus amerických plavidiel vstúpiť do oblasti bude považovaný za porušenie prímeria, na čo Irán tvrdo odpovie.
(1 EUR = 1,1702 USD)
