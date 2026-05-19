< sekcia Ekonomika
Cena zlata klesla, udržala sa však nad takmer dvojmesačným minimom
Spotová cena zlata klesla oproti záveru predchádzajúceho obchodovania do 9.16 h SELČ o 0,4 % na 4548,64 USD (3905,08 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 19. mája (TASR) - Cena zlata pokračuje v utorok v poklese, udržala sa však nad takmer dvojmesačným minimom, ktoré zaznamenala v pondelkovom obchodovaní. Trhy sa postupne konsolidujú po piatkovom poklese o vyše 2 % a vyčkávajú na ďalší vývoj potom, ako americký prezident Donald Trump odložil plánovaný útok na Irán. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata klesla oproti záveru predchádzajúceho obchodovania do 9.16 h SELČ o 0,4 % na 4548,64 USD (3905,08 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Udržala sa však nad úrovňou z pondelkového obchodovania (18. 5.), konkrétne 4479,54 USD/unca, čo bola najnižšia cena zlata od 30. marca. Júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex zaznamenal pokles o 0,1 % na 4551,80 USD/unca.
Výraznejší pokles evidovala cena zlata v piatok minulý týždeň, a to o 2,4 %. Bol to najvýraznejší jednodňový pokles ceny drahého kovu od 26. marca. Trhy tak reagovali najmä na údaje z USA o zrýchlení spotrebiteľskej inflácie na najvyššiu úroveň za takmer tri roky.
Výnosy dlhopisov sa po pondelkovom prudkom raste v utorok stabilizovali. Aj dlhopisový trh ovplyvnili vyhlásenia Trumpa, že po žiadosti spojencov v Perzskom zálive odložil plánovaný útok na Irán.
Z ďalších drahých kovov výraznejšie klesla cena striebra. Dosiahla 76,09 USD/unca, čo predstavuje pokles o 2 %. Cena platiny klesla o 0,7 % a cena paládia o 1,5 %.
(1 EUR = 1,1648 USD)
Spotová cena zlata klesla oproti záveru predchádzajúceho obchodovania do 9.16 h SELČ o 0,4 % na 4548,64 USD (3905,08 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Udržala sa však nad úrovňou z pondelkového obchodovania (18. 5.), konkrétne 4479,54 USD/unca, čo bola najnižšia cena zlata od 30. marca. Júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex zaznamenal pokles o 0,1 % na 4551,80 USD/unca.
Výraznejší pokles evidovala cena zlata v piatok minulý týždeň, a to o 2,4 %. Bol to najvýraznejší jednodňový pokles ceny drahého kovu od 26. marca. Trhy tak reagovali najmä na údaje z USA o zrýchlení spotrebiteľskej inflácie na najvyššiu úroveň za takmer tri roky.
Výnosy dlhopisov sa po pondelkovom prudkom raste v utorok stabilizovali. Aj dlhopisový trh ovplyvnili vyhlásenia Trumpa, že po žiadosti spojencov v Perzskom zálive odložil plánovaný útok na Irán.
Z ďalších drahých kovov výraznejšie klesla cena striebra. Dosiahla 76,09 USD/unca, čo predstavuje pokles o 2 %. Cena platiny klesla o 0,7 % a cena paládia o 1,5 %.
(1 EUR = 1,1648 USD)