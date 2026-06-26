< sekcia Ekonomika
Cena zlata klesla, za týždeň smeruje k poklesu o viac než 3 %
Dôvodom je silný dolár a očakávania, že americká centrálna banka zvýši tento rok úrokové sadzby, a to rýchlejším tempom, než sa pôvodne čakalo.
Autor TASR
Londýn 26. júna (TASR) - Cena zlata v piatok klesla, pričom smeruje k poklesu aj za celý týždeň, už štvrtý týždeň v rade. Dôvodom je silný dolár a očakávania, že americká centrálna banka zvýši tento rok úrokové sadzby, a to rýchlejším tempom, než sa pôvodne čakalo. Prispeli k tomu aj najnovšie údaje o vývoji PCE inflácie v USA, ktorá prvýkrát za tri roky prekonala 4 %. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 8.10 h SELČ 4007,95 USD (3533,72 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,5 %. Augustový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex klesol o 0,6 % na 4024,10 USD/unca.
Za celý týždeň smeruje cena zlata k poklesu o 3,6 %, pod čo sa veľkou mierou podpísal vývoj v stredu (24. 6.), keď prvýkrát od novembra minulého roka klesla pod hranicu 4000 USD za uncu. Od 29. januára, keď cena zlata dosiahla historické maximum 5594,82 USD/unca, klesla približne o 29 %.
Trhy čakajú, že americká centrálna banka (Fed) zvýši tento rok úrokové sadzby až trikrát, pričom pravdepodobnosť zvýšenia v septembri stanovili na 64 %. Tieto očakávania ešte posilnil vývoj inflácie v Spojených štátoch. Podľa najnovších údajov amerického ministerstva obchodu vzrástol index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) medziročne o 4,1 % po aprílovom náraste o 3,8 %. Inflácia tak prvýkrát od roku 2023 prekonala hranicu 4 %.
Aj cena ďalších drahých kovov klesla. Cena striebra zaznamenala pokles o 2,5 % na 56,42 USD, cena platiny o 1,5 % na 1577,15 USD a paládia o 0,4 % na 1179,26 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1342 USD)
12 20 dan mj
Spotová cena zlata dosiahla do 8.10 h SELČ 4007,95 USD (3533,72 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,5 %. Augustový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex klesol o 0,6 % na 4024,10 USD/unca.
Za celý týždeň smeruje cena zlata k poklesu o 3,6 %, pod čo sa veľkou mierou podpísal vývoj v stredu (24. 6.), keď prvýkrát od novembra minulého roka klesla pod hranicu 4000 USD za uncu. Od 29. januára, keď cena zlata dosiahla historické maximum 5594,82 USD/unca, klesla približne o 29 %.
Trhy čakajú, že americká centrálna banka (Fed) zvýši tento rok úrokové sadzby až trikrát, pričom pravdepodobnosť zvýšenia v septembri stanovili na 64 %. Tieto očakávania ešte posilnil vývoj inflácie v Spojených štátoch. Podľa najnovších údajov amerického ministerstva obchodu vzrástol index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) medziročne o 4,1 % po aprílovom náraste o 3,8 %. Inflácia tak prvýkrát od roku 2023 prekonala hranicu 4 %.
Aj cena ďalších drahých kovov klesla. Cena striebra zaznamenala pokles o 2,5 % na 56,42 USD, cena platiny o 1,5 % na 1577,15 USD a paládia o 0,4 % na 1179,26 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1342 USD)
12 20 dan mj