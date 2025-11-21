< sekcia Ekonomika
Cena zlata klesla zhruba o 1 %, k poklesu smeruje aj za celý týždeň
Spotová cena zlata klesla okolo 10.00 h SEČ o vyše 1 %.
Autor TASR
Londýn 21. novembra (TASR) - Cena zlata klesla v piatok približne o 1 % a k poklesu smeruje aj za celý týždeň. Údaje o vývoji na americkom trhu práce za september totiž znížili šance, že americká centrálna banka Fed pristúpi na budúci mesiac k zníženiu úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata klesla okolo 10.00 h SEČ o vyše 1 %. Neskôr sa čiastočne skorigovala a po 10.00 h SEČ pokles predstavoval 0,7 %, pričom cena zlata dosiahla 4047,14 USD (3514,97 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Za celý týždeň klesla cena zlata predbežne o 0,5 %.
Pokles zaznamenal aj decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex. Dosiahol 4044,50 USD/unca, čo predstavuje pokles o 0,4 %.
„Cena zlata sa momentálne konsoliduje. Dolár mierne posilnil a okrem toho sa na trhu stále viac diskutuje o tom, či Fed bude ochotný pokračovať v redukcii úrokových sadzieb,“ povedal Brian Lan z GoldSilver Central. Dolár v piatok posilnil a predbežne smeruje k najlepšiemu týždňu za viac než mesiac.
Podľa údajov amerického ministerstva práce zverejnených vo štvrtok (20. 11.) vzniklo v USA v septembri mimo poľnohospodárstva celkovo 119.000 nových pracovných miest. To je viac než dvojnásobne lepšie číslo v porovnaní s očakávaniami, keďže sa predpokladalo vytvorenie iba zhruba 50.000 nových pracovných pozícií.
Trhy teraz očakávajú, že Fed podľa všetkého v decembri úrokové sadzby nezníži. Pravdepodobnosť, že k redukcii pristúpi, nedosahuje ani 40 %.
Ministerstvo zverejnilo správu o vývoji na trhu práce s 1,5-mesačným oneskorením, čo je dôsledok vládneho shutdownu. Správa o vývoji pracovného trhu USA za október zverejnená nebude a údaje za minulý mesiac budú spojené s údajmi za mesiac november. Kombinovaná správa bude potom zverejnená 16. decembra.
(1 EUR = 1,1514 USD)
