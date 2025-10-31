< sekcia Ekonomika
Cena zlata klesla zhruba o 1 %, za mesiac však stále smeruje k rastu
Autor TASR
Londýn 31. októbra (TASR) - Cena zlata v piatok klesla pod 3985 USD za troyskú uncu (31,1 g), za čím je zvýšenie neistoty, či americká centrálna banka pristúpi k redukcii úrokových sadzieb aj v decembri. Napriek poklesu však za celý mesiac smeruje k rastu, už tretí mesiac po sebe. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata klesla do 18.00 h SEČ približne o 1 % na 3984,49 USD (3448,58 eura) za troyskú uncu. Za celý mesiac však smeruje k rastu o 3,3 %. Pokles zaznamenal aj decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex. Dosiahol 3997 USD/unca, čo predstavuje pokles o 0,5 %.
Prezidentka Federálnej rezervnej banky v Clevelande Beth Hammacková uviedla, že nesúhlasila s redukciou úrokových sadzieb, ku ktorej Fed pristúpil v stredu 29. októbra. Vzhľadom na infláciu si banka podľa nej potrebuje udržať určité reštrikcie. Hammacková sa tak pridala k ďalším dvom predstaviteľom Fedu, ktorí rovnako nesúhlasili so znížením úrokových sadzieb tento týždeň. Fed bude mať do konca roka ešte jedno zasadnutie, a to v decembri.
Hammacková v súčasnosti nemá hlasovacie práva, tie však na budúci rok získa. Podľa nej sú trhy príliš optimistické, ak počítajú s ďalším znížením úrokových sadzieb.
Trhy preto výrazne zredukovali očakávania, čo sa týka decembrového zníženia úrokových sadzieb zo strany Fedu. Na začiatku týždňa predstavovala pravdepodobnosť takéhoto kroku 90 %, teraz je to iba 63 %.
