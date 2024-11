Cena zlata klesla zhruba o 3 %

New York 25. novembra (TASR) - Cena zlata zaznamenala v pondelok výrazný pokles, keď trhy zareagovali na signály o zmierňovaní napätia na Blízkom východe. Cenu žltého kovu nadol navyše čiastočne potlačili aj správy o nominácii Scotta Bessenta na post ministra financií USA. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Izraelský veľvyslanec v USA povedal, že Izrael a libanonské hnutie Hizballáh delí od dohody o prímerí pravdepodobne iba pár dní. Následne izraelská televízia Kešet 12 informovala, že izraelský bezpečnostný kabinet prerokuje návrh dohody o uzavretí prímeria s Hizballáhom v utorok (26. 11.) na svojom zasadnutí. Cena zlata však začala ísť nadol už skôr, keď server Axios uviedol, že Izrael a Hizballáh sa dohodli na podmienkach prímeria. Zlato je považované za takzvaný bezpečný prístav, ku ktorému sa investori uchyľujú v období ekonomickej a geopolitickej neistoty, ako sú vojnové konflikty či obchodné vojny.



Okrem očakávaného prímeria trh so zlatom reagoval aj na rozhodnutie novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa nominovať na post ministra financií Scotta Bessenta. Podľa analytikov Bessent prinesie do americkej ekonomiky a na finančné trhy viac stability, čo zmiernilo aj obavy zo zrýchlenia inflácie. Takýto vývoj znižuje dopyt po zlate.



Po raste v minulom týždni zhruba o 6 % klesla spotová cena zlata v pondelok do 16.25 h SEČ o takmer 3 % na 2634,78 USD (2510,51 eura) za troyskú uncu (31,1 g). To je najvýraznejší percentuálny pokles počas obchodovania od 6. novembra. Napriek tomu je cena zlata stále zhruba o 30 % vyššia než na začiatku roka. Pokles zaznamenala v pondelok aj spotová cena striebra, platiny a paládia.



(1 EUR = 1,0495 USD)