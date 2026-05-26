Cena zlata klesla zhruba o percento
Autor TASR
Londýn 26. mája (TASR) - Cena zlata v utorok klesla o takmer percento a skĺzla pod hranicu 4530 USD za troyskú uncu (31,1 g). Na cenu drahého kovu zatlačili najnovšie útoky USA na Irán, ktoré zvýšili cenu ropy Brent o viac než 2 %. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 7.45 h SELČ 4529,50 USD (3890,32 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,9 %.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že vyrokovanie dohody s Teheránom môže trvať „zopár dní“. Zmaril tak nádej na skoré ukončenie konfliktu, pričom to vyhlásil deň potom, ako americká armáda, podľa nej „v sebaobrane,“ zatočila na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode v Hormuzskom prielive.
Podľa analytikov však aj v prípade skorého ukončenia vojny škody na ropných zariadeniach sú veľké, čo neumožňuje rýchle obnovenie tokov na úroveň spred konfliktu. „Trhy tak už do veľkej miery počítajú s rastom úrokových sadzieb počas tohto roka,“ povedal analytik zo spoločnosti OANDA Kelvin Wong.
Pokles ceny zaznamenali aj ďalšie drahé kovy. Cena striebra klesla o 2,1 % na 76,45 USD, cena platiny o 1 % na 1948,12 USD a cena paládia o 1,4 % na 1378,89 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1643 USD)
