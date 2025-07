Cena zlata mierne klesla, dosiahla najnižšiu úroveň od konca júna

Londýn 9. júla (TASR) - Cena zlata pokračovala v stredu v poklese, pričom dosiahla najnižšiu úroveň od konca júna. Vývoj ceny drahého kovu ovplyvnila najmä stabilizácia kurzu amerického dolára. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata klesla krátko popoludní o 0,3 % na 3289,36 USD (2807,10 eura) za troyskú uncu (31,1 g). To je najnižšia hodnota drahého kovu od 30. júna.



„Dolár sa mierne stabilizoval a vzrástli aj výnosy dlhopisov, čo zvyšuje tlak na zlato či japonský jen,“ povedal Fawad Razaqzada, analytik z FOREX.com. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, si v stredu udržal stabilnú úroveň po tom, ako počas predchádzajúceho obchodovania zaznamenal dvojtýždňové maximum. Okrem toho výnosy kľúčových 10-ročných amerických dlhopisov dosiahli takmer trojtýždňové maximum.



Investori v súčasnosti čakajú na zverejnenie zápisnice z posledného zasadnutia americkej centrálnej banky Fed z júna, na ktorom banka ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú. To podráždilo prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opäť ostro skritizoval šéfa Fedu Jeromeho Powella, pričom uviedol, že by bol rád, keby Powell odstúpil.



Z ďalších drahých kovov cena striebra klesla o 0,5 % na 36,59 USD za troyskú uncu a ešte výraznejší pokles zaznamenali ceny platiny a paládia. Cena platiny klesla o 1 % na 1345,64 USD/unca a paládia o 2,2 % na 1086,30 USD za uncu.



(1 EUR = 1,1718 USD)