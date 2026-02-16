< sekcia Ekonomika
Cena zlata mierne klesla, drží sa však nad 5000 USD za troyskú uncu
Pod to sa čiastočne podpísalo posilnenie dolára a čiastočne nízka likvidita, keďže kľúčové trhy v USA a Ázii sú pre sviatky zatvorené.
Autor TASR
Londýn 16. februára (TASR) - Cena zlata v pondelok mierne klesla, pod čo sa čiastočne podpísalo posilnenie dolára a čiastočne nízka likvidita, keďže kľúčové trhy v USA a Ázii sú pre sviatky zatvorené. Navyše, niektorí investori vybrali časť ziskov po tom, ako v závere predchádzajúceho obchodovania vzrástla cena zlata takmer o 2,5 %. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata klesla v pondelok na začiatku obchodovania približne o 1,5 % a dostala sa pod hranicu 5000 USD za troyskú uncu (31,1 g). Neskôr sa však mierne skorigovala a predpoludním zaznamenala takmer 5008 USD (4221,9 eura) za uncu, čo predstavuje pokles o 0,7 %.
Na záver piatkového (13. 2.) obchodovania sa cena žltého kovu zvýšila o 2,45 %, keď trhy reagovali na údaje z USA o vývoji inflácie. Tá bola v januári nižšia než v decembri a nižšia aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov, čo zvýšilo šance na redukciu úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky.
Za celý minulý týždeň sa cena zlata zvýšila o 1,6 %. Znamená to druhý rastový týždeň po sebe. V pondelok sú však trhy v USA zatvorené pre sviatok Dňa prezidentov a v Číne a niektorých ďalších ázijských štátoch pre začiatok osláv Lunárneho nového roka, ktorý sa tento rok začne v utorok 17. februára. Sviatky s ním spojené budú trvať až do 23. februára.
(1 EUR = 1,1862 USD)
Spotová cena zlata klesla v pondelok na začiatku obchodovania približne o 1,5 % a dostala sa pod hranicu 5000 USD za troyskú uncu (31,1 g). Neskôr sa však mierne skorigovala a predpoludním zaznamenala takmer 5008 USD (4221,9 eura) za uncu, čo predstavuje pokles o 0,7 %.
Na záver piatkového (13. 2.) obchodovania sa cena žltého kovu zvýšila o 2,45 %, keď trhy reagovali na údaje z USA o vývoji inflácie. Tá bola v januári nižšia než v decembri a nižšia aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov, čo zvýšilo šance na redukciu úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky.
Za celý minulý týždeň sa cena zlata zvýšila o 1,6 %. Znamená to druhý rastový týždeň po sebe. V pondelok sú však trhy v USA zatvorené pre sviatok Dňa prezidentov a v Číne a niektorých ďalších ázijských štátoch pre začiatok osláv Lunárneho nového roka, ktorý sa tento rok začne v utorok 17. februára. Sviatky s ním spojené budú trvať až do 23. februára.
(1 EUR = 1,1862 USD)