Cena zlata mierne klesla, naďalej sa však drží nad 3360 USD/unca

Londýn 3. júna (TASR) - Po dosiahnutí najvyššej hodnoty za takmer štyri týždne cena zlata v utorok mierne klesla, keď vývoj ceny drahého kovu ovplyvnilo posilnenie dolára. Napätie medzi USA a Čínou, ako aj USA a Európskou úniou však pretrváva a cena zlata sa tak naďalej drží nad 3360 USD za troyskú uncu (31,1 g). Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata dosiahla do 8.03 h SELČ 3365,22 USD (2947,04 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 0,4 %. Dôvodom je posilnenie dolára z predchádzajúceho šesťtýždňového minima.



V skoršom utorkovom obchodovaní však dosiahla cena zlata najvyššiu úroveň od 8. mája, pričom v závere pondelkového (2. 6.) obchodovania vzrástla o 2,7 %, čo predstavovalo najvýraznejší denný rast za viac než tri týždne. Na stále dostatočne vysokej úrovni udržuje cenu zlata pokračujúce napätie medzi USA a ďalšími obchodnými partnermi, najmä potom, ako americký prezident Donald Trump koncom minulého týždňa oznámil, že navrhuje zvýšenie ciel na dovoz ocele a hliníka do USA z 25 % na 50 %. Nové clá by mali začať platiť 4. júna.



Z ďalších drahých kovov vzrástli ceny platiny a paládia, naopak, cena striebra klesla o takmer 2 %. Cena paládia vzrástla o 0,1 % na 990,25 USD/unca a cena platiny o 0,3 % na 1066,63 USD/unca. Cena striebra dosiahla 34,20 USD za troyskú uncu, čo predstavuje pokles o 1,7 %.



(1 EUR = 1,1419 USD)