Cena zlata mierne klesla, pohybuje sa okolo 4638 USD za troyskú uncu
Investori vyčkávajú, čo urobí americký prezident Donald Trump, ak Irán do ním stanoveného termínu opätovne neotvorí Hormuzský prieliv.
Autor TASR
Singapur 7. apríla (TASR) - Cena zlata v utorok v ázijskom obchodovaní mierne klesla. Investori vyčkávajú, čo urobí americký prezident Donald Trump, ak Irán do ním stanoveného termínu opätovne neotvorí Hormuzský prieliv. To znamená do utorka 20.00 h východoamerického času (do stredy 02.00 h SELČ). Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 8.00 h SELČ 4638,30 USD (4024,56 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,2 %. Júnový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex dosiahol 4664 USD/unca, čo predstavuje pokles o 0,4 %.
„Každý vyčkáva na to, čo sa udeje po slovných útokoch Donalda Trumpa, ktoré mal v uplynulých dňoch voči Iránu,“ povedal Ilja Spivak z platformy Tastylive.
Najnovšie vyhrážky sa odrazili na raste cien ropy, čo opätovne zvýšilo obavy z inflácie a centrálnym bankám skomplikovalo rozhodovanie o ďalšom postupe pri úrokových sadzbách. Investori postupne prestávajú veriť, že centrálne banky pristúpia k zníženiu úrokových sadzieb, čo je situácia, ktorá cenu zlata podporuje.
(1 EUR = 1,1525 USD)
