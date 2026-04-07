Cena zlata mierne klesla, pohybuje sa okolo 4638 USD za troyskú uncu

Na snímke zlatá tehlička. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Investori vyčkávajú, čo urobí americký prezident Donald Trump, ak Irán do ním stanoveného termínu opätovne neotvorí Hormuzský prieliv.

Autor TASR
Singapur 7. apríla (TASR) - Cena zlata v utorok v ázijskom obchodovaní mierne klesla. Investori vyčkávajú, čo urobí americký prezident Donald Trump, ak Irán do ním stanoveného termínu opätovne neotvorí Hormuzský prieliv. To znamená do utorka 20.00 h východoamerického času (do stredy 02.00 h SELČ). Informovala o tom agentúra Reuters.

Spotová cena zlata dosiahla do 8.00 h SELČ 4638,30 USD (4024,56 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,2 %. Júnový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex dosiahol 4664 USD/unca, čo predstavuje pokles o 0,4 %.

„Každý vyčkáva na to, čo sa udeje po slovných útokoch Donalda Trumpa, ktoré mal v uplynulých dňoch voči Iránu,“ povedal Ilja Spivak z platformy Tastylive.

Najnovšie vyhrážky sa odrazili na raste cien ropy, čo opätovne zvýšilo obavy z inflácie a centrálnym bankám skomplikovalo rozhodovanie o ďalšom postupe pri úrokových sadzbách. Investori postupne prestávajú veriť, že centrálne banky pristúpia k zníženiu úrokových sadzieb, čo je situácia, ktorá cenu zlata podporuje.

(1 EUR = 1,1525 USD)
Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Veľká noc prinesie veľa slnka

ZBIERATE MEDVEDÍ CESNAK? Nepomýľte si ho s jedovatými dvojníkmi

Kráľovná českej modernej hudby Lucie Bílá má 60 rokov

Kaliňák vyzdvihol spoluprácu Slovenska a Česka v oblasti bezpečnosti