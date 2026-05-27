< sekcia Ekonomika
Cena zlata mierne klesla, pohybuje sa okolo 4493 USD/unca
Investori sledujú pokračujúce napätie vo vzťahoch USA a Iránu a zároveň čakajú na vyjadrenia zo strany predstaviteľov americkej centrálnej banky, ktoré by mohli naznačiť ďalší vývoj úrokových sadzieb.
Autor TASR
Londýn 27. mája (TASR) - Cena zlata v stredu mierne klesla a pohybuje sa okolo 4493 USD za troyskú uncu (31,1 g). Investori sledujú pokračujúce napätie vo vzťahoch USA a Iránu a zároveň čakajú na vyjadrenia zo strany predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed), ktoré by mohli naznačiť ďalší vývoj úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 8.00 h SELČ 4493,43 USD (3862,33 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,3 %. Júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,2 % na 4491,50 USD/unca.
„Trhy sa do veľkej miery sústreďujú na vývoj na Blízkom východe, či nakoniec dôjde k nejakému prelomu v iránsko-amerických rokovaniach,“ povedal Ilja Spivak zo spoločnosti Tastylive.
Investori okrem toho čakajú na vyjadrenia niektorých predstaviteľov Fedu, ktoré by mohli naznačiť, aký bude mať súčasná inflácia vplyv na nasledujúce rozhodnutia banky. Okrem iných sa očakáva prejav viceprezidenta Fedu Philipa Jeffersona a guvernérky Lisy Cookovej.
Inflačné riziká a pohyby výnosov dlhopisov sú dosť výrazné, čo sa odráža na vývoji ceny žltého kovu, dodal Spivak. Ak tento trend bude pokračovať, tak cena zlata môže podľa neho klesnúť do konca roka na 3800 USD, prípadne 3700 USD za troyskú uncu.
V poklese pokračovala cena aj ďalších drahých kovov. Cena striebra klesla o 1,8 % na 75,58 USD, cena platiny o 1,6 % na 1928,65 USD a cena paládia o 0,8 % na 1368,34 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1634 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 8.00 h SELČ 4493,43 USD (3862,33 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,3 %. Júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,2 % na 4491,50 USD/unca.
„Trhy sa do veľkej miery sústreďujú na vývoj na Blízkom východe, či nakoniec dôjde k nejakému prelomu v iránsko-amerických rokovaniach,“ povedal Ilja Spivak zo spoločnosti Tastylive.
Investori okrem toho čakajú na vyjadrenia niektorých predstaviteľov Fedu, ktoré by mohli naznačiť, aký bude mať súčasná inflácia vplyv na nasledujúce rozhodnutia banky. Okrem iných sa očakáva prejav viceprezidenta Fedu Philipa Jeffersona a guvernérky Lisy Cookovej.
Inflačné riziká a pohyby výnosov dlhopisov sú dosť výrazné, čo sa odráža na vývoji ceny žltého kovu, dodal Spivak. Ak tento trend bude pokračovať, tak cena zlata môže podľa neho klesnúť do konca roka na 3800 USD, prípadne 3700 USD za troyskú uncu.
V poklese pokračovala cena aj ďalších drahých kovov. Cena striebra klesla o 1,8 % na 75,58 USD, cena platiny o 1,6 % na 1928,65 USD a cena paládia o 0,8 % na 1368,34 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1634 USD)