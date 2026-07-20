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Cena zlata mierne klesla, pohybuje sa okolo 4004,60 USD/unca
Tlak na cenu zlata zvýšila aj prezidentka Federálnej rezervnej banky v Clevelande Beth Hammacková.
Autor TASR
Londýn 20. júla (TASR) - Cena zlata v pondelok klesla, keď investori reagovali na rast cien ropy a zároveň signály ďalšieho z predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed), že bude potrebné zvýšiť úrokové sadzby. Rozsah poklesu je však mierny. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 8.45 h SELČ 4004,63 USD (3502,08 eura) za troyskú uncu (31,1 g), čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje pokles o 0,3 %. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,2 % na 4008,70 USD/unca.
Situácia na Blízkom východe sa v posledných dňoch zhoršila. Vzájomné útoky USA a Iránu zvýšili ceny ropy v pondelok v ranných hodinách už o viac než 3 %, pričom cena Brentu sa priblížila k 91 USD za barel (159 litrov). „Vojna pokračuje a s ňou aj rast cien ropy. To sa môže odraziť na zrýchlení inflácie, čo pre zlato znamená ďalší tlak,“ povedal riaditeľ spoločnosti GoldSilver Central Brian Lan.
Tlak na cenu zlata zvýšila aj prezidentka Federálnej rezervnej banky v Clevelande Beth Hammacková. Tá sa pridala k skupine vo Fede podporujúcej zvýšenie úrokových sadzieb. Nasledujúce rozhodovanie Fedu je naplánované na 29. júla.
Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 1,3 % na 56,61 USD za troyskú uncu. Ceny platiny a paládia však klesli, pričom v obidvoch prípadoch o 0,3 %. Cena platiny dosiahla 1587,20 USD a paládia 1243,99 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1435 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 8.45 h SELČ 4004,63 USD (3502,08 eura) za troyskú uncu (31,1 g), čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje pokles o 0,3 %. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,2 % na 4008,70 USD/unca.
Situácia na Blízkom východe sa v posledných dňoch zhoršila. Vzájomné útoky USA a Iránu zvýšili ceny ropy v pondelok v ranných hodinách už o viac než 3 %, pričom cena Brentu sa priblížila k 91 USD za barel (159 litrov). „Vojna pokračuje a s ňou aj rast cien ropy. To sa môže odraziť na zrýchlení inflácie, čo pre zlato znamená ďalší tlak,“ povedal riaditeľ spoločnosti GoldSilver Central Brian Lan.
Tlak na cenu zlata zvýšila aj prezidentka Federálnej rezervnej banky v Clevelande Beth Hammacková. Tá sa pridala k skupine vo Fede podporujúcej zvýšenie úrokových sadzieb. Nasledujúce rozhodovanie Fedu je naplánované na 29. júla.
Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 1,3 % na 56,61 USD za troyskú uncu. Ceny platiny a paládia však klesli, pričom v obidvoch prípadoch o 0,3 %. Cena platiny dosiahla 1587,20 USD a paládia 1243,99 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1435 USD)