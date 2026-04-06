Cena zlata mierne klesla, pohybuje sa pod 4660 USD za uncu
Do vývoja ceny zlata zasiahli údaje o nečakane priaznivom vývoji na americkom pracovnom trhu.
Autor TASR
Londýn 6. apríla (TASR) - Po poklese v závere minulotýždňového obchodovania pokračovala cena zlata smerom nadol aj v pondelok. Na cenu drahého kovu stále vplývajú vysoké ceny ropy, ktoré tlačia na americkú centrálnu banku, aby zvýšila úrokové sadzby. V nemalej miere na cenu zlata zatlačilo aj posilnenie dolára, ktorý podporili správy z minulého týždňa o vývoji na americkom trhu práce. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla predpoludním 4658,90 USD (4042,43 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,4 %. Obchodovanie sa minulý týždeň uzatvorilo pre veľkonočné sviatky už vo štvrtok 2. apríla. Vtedy cena kovu ukončila obchodovanie na úrovni 4694,48 USD/unca, čo predstavuje pokles o 1,3 %.
Do vývoja ceny zlata zasiahli údaje o nečakane priaznivom vývoji na americkom pracovnom trhu. Podľa amerického ministerstva práce vzniklo v marci mimo poľnohospodárstva 178.000 nových pracovných miest, čo je najvyšší počet od decembra 2024. Ekonómovia pritom očakávali vznik menej než 60.000 nových pracovných pozícií. Navyše, miera nezamestnanosti klesla zo 4,4 % vo februári na 4,3 %. Ekonómovia odhadovali, že zotrvá na pôvodnej úrovni.
Vzhľadom na súčasnú situáciu v USA, ale aj celosvetovo v dôsledku vojny na Blízkom východe a rastu cien ropy, investori už takmer vôbec nepočítajú s tým, že by americká centrálna banka (Fed) tento rok znížila úrokové sadzby. Pred útokom Izraela a USA na Irán a rozpútaním vojny na Blízkom východe odhadovali, že Fed pristúpi k dvom redukciám úrokových sadzieb.
(1 EUR = 1,1525 USD)
