Cena zlata mierne klesla, skĺzla pod 3300 USD za uncu

Londýn 28. apríla (TASR) - Cena zlata v pondelok klesla pod 3300 USD za troyskú uncu (31,1 g). Vývoj ceny ovplyvnilo najmä zmiernenie napätia v porovnaní so situáciou na začiatku apríla a smerom nadol posunul cenu žltého kovu aj dolár, ktorého kurz mierne vzrástol. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata dosiahla okolo 7.00 h SELČ približne 3292,50 USD (2899,09 eura) za uncu. To znamená pokles o 0,8 %. Napriek poklesu sa však aj naďalej drží na vysokej úrovni, pričom 22. apríla zaznamenalo zlato rast ceny na historické maximum vyše 3500 USD/unca.



Cenu zlata čiastočne ovplyvnilo posilnenie kurzu dolára. Americká mena vzrástla oproti košu šiestich hlavných svetových mien o 0,2 %.



Trhy však reagujú najmä na zmiernenie napätia oproti predchádzajúcemu obdobiu. „Je potrebné povedať, že situácia na finančných trhoch a najmä v oblasti rizikových aktív je v súvislosti s informáciami o clách pokojnejšia, než počas prvého aprílového týždňa, ktorý bol dosť šialený,“ povedal analytik zo spoločnosti KCM Trade Tim Waterer.



Americká administratíva v predchádzajúcich dňoch naznačila, že sa konfrontáciu s Čínou snaží zmierniť. Následne Peking v závere minulého týždňa oslobodil niektoré dovozy z USA od svojich vysokých ciel. To zlepšilo náladu na trhoch, aj keď neistota, aké budú ďalšie kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa stále pretrváva.



Z ďalších drahých kovov cena striebra klesla o 0,6 % na 32,88 USD/unca a pokles zaznamenali aj ceny platiny a paládia. Cena platiny klesla o 0,2 % na 969,73 USD a cena paládia o 0,6 % na 943,28 USD/unca.



(1 EUR = 1,1357 USD)