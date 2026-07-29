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Cena zlata mierne klesla, trhy čakajú na rozhodnutie Fedu
Cena zlata v stredu mierne klesla, pod čo sa podpísali silnejúci dolár a rast výnosov amerických dlhopisov.
Autor TASR
Londýn 29. júla (TASR) - Cena zlata v stredu mierne klesla, pod čo sa podpísali silnejúci dolár a rast výnosov amerických dlhopisov. Trhy zároveň čakajú na stredajšie rozhodnutie americkej centrálnej banky Fed o úrokových sadzbách, ako aj na vyjadrenia prezidenta Fedu Kevina Warsha o ďalšom smerovaní menovej politiky. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 14.30 h SELČ 4020,69 USD (3533,12 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,2 %. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,4 % na 4019,40 USD/unca.
„Posilnenie dolára a mierny rast výnosov amerických dlhopisov nie sú pre zlato dobrými správami,“ povedal Jim Wyckoff, analytik trhov v spoločnosti American Gold Exchange. „Najviac však na vývoj ceny drahých kovov vplýva vyčkávanie na stredajšie rozhodnutie Fedu a tlačová konferencia Warsha,“ dodal. Fed by mal oznámiť svoje rozhodnutie o úrokových sadzbách vo večerných hodinách európskeho času. Následne sa k rozhodnutiu a budúcej menovej politike vyjadrí šéf Fedu.
Pravdepodobnosť, že na stredajšom zasadnutí ponechá Fed úrokové sadzby nezmenené, stanovili trhy na 64 %. Omnoho viac počítajú so zvýšením sadzieb na septembrovom zasadnutí. V tomto prípade stanovili pravdepodobnosť ich zvýšenia na 80 %.
(1 EUR = 1,138 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 14.30 h SELČ 4020,69 USD (3533,12 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,2 %. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,4 % na 4019,40 USD/unca.
„Posilnenie dolára a mierny rast výnosov amerických dlhopisov nie sú pre zlato dobrými správami,“ povedal Jim Wyckoff, analytik trhov v spoločnosti American Gold Exchange. „Najviac však na vývoj ceny drahých kovov vplýva vyčkávanie na stredajšie rozhodnutie Fedu a tlačová konferencia Warsha,“ dodal. Fed by mal oznámiť svoje rozhodnutie o úrokových sadzbách vo večerných hodinách európskeho času. Následne sa k rozhodnutiu a budúcej menovej politike vyjadrí šéf Fedu.
Pravdepodobnosť, že na stredajšom zasadnutí ponechá Fed úrokové sadzby nezmenené, stanovili trhy na 64 %. Omnoho viac počítajú so zvýšením sadzieb na septembrovom zasadnutí. V tomto prípade stanovili pravdepodobnosť ich zvýšenia na 80 %.
(1 EUR = 1,138 USD)