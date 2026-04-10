Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. apríl 2026
< sekcia Ekonomika

Cena zlata mierne klesla, za týždeň však smeruje k rastu

Na snímke zlatá tehlička. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Vývoj drahého kovu ovplyvnilo posilnenie dolára a neistota v súvislosti s prímerím medzi USA a Iránom.

Autor TASR
Londýn 10. apríla (TASR) - Cena zlata v piatok mierne klesla, keď vývoj drahého kovu ovplyvnilo posilnenie dolára a neistota v súvislosti s prímerím medzi USA a Iránom. Za celý týždeň však smeruje k rastu, tretí týždeň v rade. Informovala o tom agentúra Reuters.

Spotová cena zlata dosiahla do 9.20 h SELČ 4752,67 USD (4067,33 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,2 %. Za celý týždeň však cena zlata predbežne vzrástla o 1,6 %.

„Vývoj situácie na Blízkom východe v súvislosti s tento týždeň oznámeným prímerím medzi USA a Iránom je dosť nejasný a investori tak naďalej vyčkávajú,“ povedal Kyle Rodda, analytik z portálu Capital.com.

Od útoku USA a Izraela na Irán 28. februára klesla cena zlata približne o 10 %. Dôvodom bol prudký rast cien ropy, ktorý zvýšil obavy z inflácie a následnej reakcie americkej centrálnej banky Fed.

Pôvodne sa očakávalo, že Fed úrokové sadzby zníži, čo posúvalo ceny zlata nahor. V dôsledku zvýšených inflačných očakávaní po útoku USA a Izraela na Irán však teraz investori čakajú skôr zvýšenie úrokových sadzieb.

(1 EUR = 1,1685 USD)
Neprehliadnite

