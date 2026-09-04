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Cena zlata mierne klesla, za týždeň však stále smeruje k rastu
Spotová cena zlata dosiahla pred 13.45 h SELČ 4467,30 USD (3846,15 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 4. septembra (TASR) - Cena zlata zaznamenala v piatok pokles, jeho rozsah bol však minimálny. Navyše, za celý týždeň naďalej smeruje k rastu, k čomu prispel najmä záver týždňa, keď sa zotavila z poklesu v jeho strede na takmer mesačné minimum. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 13.45 h SELČ 4467,30 USD (3846,15 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,1 %. Decembrový kontrakt na zlato na americkej burze Comex klesol o 0,6 % na 4513,70 USD/unca.
Za celý týždeň však cena žltého kovu naďalej smeruje k miernemu rastu po tom, ako sa v závere týždňa zotavila zo stredajšieho (2. 9.) poklesu. Vtedy dosiahla okolo 4302 USD za troyskú uncu, čo bola najnižšia cena od 7. augusta.
V závere týždňa však cenu zlata podporili vyhlásenia Christophera Wallera z americkej centrálnej banky (Fed), že skôr inklinuje k tomu, aby Fed ponechal úrokové sadzby v septembri nezmenené, ak najnovšie dáta ukážu, že inflačné tlaky nie sú vysoké. Trhy so zlatom následne zredukovali pravdepodobnosť, že Fed v septembri pristúpi k zvýšeniu úrokových sadzieb.
Trhy okrem toho čakajú na údaje o vývoji na americkom pracovnom trhu za mesiac august, ktoré ministerstvo práce zverejní dnes. Na budúci týždeň budú nasledovať údaje o vývoji spotrebiteľskej inflácie a cien producentov.
Klesla aj cena ďalších drahých kovov. Cena striebra zaznamenala pokles o 0,3 % na 66,76 USD, cena platiny o 1,2 % na 1803,99 USD a cena paládia o 1,1 % na 1405,53 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1615 USD)
Spotová cena zlata dosiahla pred 13.45 h SELČ 4467,30 USD (3846,15 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,1 %. Decembrový kontrakt na zlato na americkej burze Comex klesol o 0,6 % na 4513,70 USD/unca.
Za celý týždeň však cena žltého kovu naďalej smeruje k miernemu rastu po tom, ako sa v závere týždňa zotavila zo stredajšieho (2. 9.) poklesu. Vtedy dosiahla okolo 4302 USD za troyskú uncu, čo bola najnižšia cena od 7. augusta.
V závere týždňa však cenu zlata podporili vyhlásenia Christophera Wallera z americkej centrálnej banky (Fed), že skôr inklinuje k tomu, aby Fed ponechal úrokové sadzby v septembri nezmenené, ak najnovšie dáta ukážu, že inflačné tlaky nie sú vysoké. Trhy so zlatom následne zredukovali pravdepodobnosť, že Fed v septembri pristúpi k zvýšeniu úrokových sadzieb.
Trhy okrem toho čakajú na údaje o vývoji na americkom pracovnom trhu za mesiac august, ktoré ministerstvo práce zverejní dnes. Na budúci týždeň budú nasledovať údaje o vývoji spotrebiteľskej inflácie a cien producentov.
Klesla aj cena ďalších drahých kovov. Cena striebra zaznamenala pokles o 0,3 % na 66,76 USD, cena platiny o 1,2 % na 1803,99 USD a cena paládia o 1,1 % na 1405,53 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1615 USD)