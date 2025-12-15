< sekcia Ekonomika
Cena zlata mierne vzrástla, drží sa blízko 7-týždňového maxima
Cenu zlata ovplyvňuje slabší dolár.
Autor TASR
Londýn 15. decembra (TASR) - Cena zlata v pondelok vzrástla, pričom sa drží v blízkosti takmer dvojmesačného maxima. Cenu drahého kovu podporuje slabší dolár, navyše, investori vyčkávajú na odložené údaje o vývoji pracovných miest v USA za mesiac november. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 16.35 h SEČ 4321,25 USD (3676,72 eura) za troyskú uncu (31,1 g), čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje rast o 0,4 %. Drží sa tak blízko 7-týždňového maxima, ktoré zaznamenala v piatok 12. decembra.
Cenu zlata ovplyvňuje slabší dolár. Ten sa naďalej drží v blízkosti dvojmesačného minima, ktoré rovnako dosiahol v piatok 12. decembra.
Navyše, investori čakajú na správu o vývoji na americkom pracovnom trhu za mesiac november. Tá bola odložená o necelé dva týždne. Americké ministerstvo práce zvyčajne zverejňuje údaje o tvorbe pracovných miest a nezamestnanosti za predchádzajúci mesiac v prvý piatok v mesiaci, teraz však novembrové údaje zverejní v utorok 16. decembra. Tie naznačia, akým smerom pôjde americká centrálna banka v oblasti úrokových sadzieb.
(1 EUR = 1,1753 USD)
