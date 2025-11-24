< sekcia Ekonomika
Cena zlata mierne vzrástla, pohybuje sa nad 4069 USD/unca
Tlak silného dolára zo záveru minulého týždňa totiž kompenzovalo vyhlásenie guvernéra americkej centrálnej banky (Fed), že banka má priestor na zredukovanie úrokových sadzieb na decembrovom zasadnutí.
Autor TASR
Londýn 24. novembra (TASR) - Cena zlata v pondelok mierne vzrástla. Tlak silného dolára zo záveru minulého týždňa totiž kompenzovalo vyhlásenie guvernéra americkej centrálnej banky (Fed), že banka má priestor na zredukovanie úrokových sadzieb na decembrovom zasadnutí. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla okolo 14.00 h SEČ 4069,10 USD (3532,20 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 0,1 %. Decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex však klesol o 0,3 % na 4065,40 USD/unca.
Dolár v piatok (21. 11.) posilnil takmer na 6-mesačné maximum, čo v daný deň zatlačilo na cenu zlata. „Dolárový index sa pohybuje v blízkosti polročného maxima a ak to bude takto pokračovať, tlak na zlato sa bude zvyšovať,“ povedal analytik zo spoločnosti Reliance Securities Jigar Trivedi.
Opačne však na cenu zlata zapôsobili vyjadrenia šéfa newyorského Fedu Johna Williamsa, ktorý povedal, že vidí priestor na ďalšie úpravy úrokových sadzieb. Podľa neho by Fed mohol pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky, keďže slabosť trhu práce je väčšou ekonomickou hrozbou ako inflácia.
V reakcii na jeho vyjadrenia trhy zvýšili pravdepodobnosť ďalšieho zníženia úrokových sadzieb zo strany Fedu na 75 %. To je podstatne viac než minulý týždeň, keď sa pravdepodobnosť takéhoto kroku pohybovala okolo 40 %.
(1 EUR = 1,152 USD)
Spotová cena zlata dosiahla okolo 14.00 h SEČ 4069,10 USD (3532,20 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 0,1 %. Decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex však klesol o 0,3 % na 4065,40 USD/unca.
Dolár v piatok (21. 11.) posilnil takmer na 6-mesačné maximum, čo v daný deň zatlačilo na cenu zlata. „Dolárový index sa pohybuje v blízkosti polročného maxima a ak to bude takto pokračovať, tlak na zlato sa bude zvyšovať,“ povedal analytik zo spoločnosti Reliance Securities Jigar Trivedi.
Opačne však na cenu zlata zapôsobili vyjadrenia šéfa newyorského Fedu Johna Williamsa, ktorý povedal, že vidí priestor na ďalšie úpravy úrokových sadzieb. Podľa neho by Fed mohol pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky, keďže slabosť trhu práce je väčšou ekonomickou hrozbou ako inflácia.
V reakcii na jeho vyjadrenia trhy zvýšili pravdepodobnosť ďalšieho zníženia úrokových sadzieb zo strany Fedu na 75 %. To je podstatne viac než minulý týždeň, keď sa pravdepodobnosť takéhoto kroku pohybovala okolo 40 %.
(1 EUR = 1,152 USD)