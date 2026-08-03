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Cena zlata mierne vzrástla, pohybuje sa okolo 4049 USD za uncu

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Na snímke zlatá tehlička. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Spotová cena zlata dosiahla do 13.00 h SELČ 4048,84 USD (3525,33 eura) za troyskú uncu (31,1 g).

Autor TASR
Londýn 3. augusta (TASR) - Cena zlata sa v pondelok mierne zvýšila. Trhy tak reagovali na pokles cien ropy po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil zrušenie plánovaného útoku na Irán. To posilnilo nádeje na zmiernenie napätia na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra Reuters.

Spotová cena zlata dosiahla do 13.00 h SELČ 4048,84 USD (3525,33 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 0,2 %. Pozitívne výsledky vykázalo zlato za minulý mesiac, keď jeho cena zaznamenala rast o 1 %, prvý mesačný rast od februára.

Cena mierne vzrástla aj v prípade striebra a platiny. Cena striebra sa zvýšila o 0,5 % na 57,93 USD a cena platiny o 0,1 % na 1643,46 USD/unca. Cena paládia stagnovala na úrovni 1273,12 USD za troyskú uncu.

(1 EUR = 1,1485 USD)
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