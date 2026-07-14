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Cena zlata mierne vzrástla

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Na snímke zlatá tehlička. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Spotová cena zlata dosiahla do 13.00 h SELČ 4021,38 USD (3520,12 eura) za troyskú uncu.

Autor TASR
Londýn 14. júla (TASR) - Po tom, ako v skorších hodinách utorkového obchodovania klesla na najnižšiu úroveň v tomto mesiaci, sa cena zlata mierne zotavila a posunula nad 4021 USD za troyskú uncu (31,1 g). Informovala o tom agentúra Reuters.

Spotová cena zlata dosiahla do 13.00 h SELČ 4021,38 USD (3520,12 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 0,5 %. V dopoludňajších hodinách pritom klesla na najnižšiu úroveň od 1. júla. Augustový kontakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex vzrástol o 0,6 % na 4029,20 USD/unca.

„Cena zlata sa dnes vrátila k rastu, k čomu prispela pauza v posilňovaní dolára,“ povedal analytik ActivTrades Ricardo Evangelista. Dolár po predchádzajúcom období posilňovania zaznamenal v utorok pokles o 0,2 %.

Investori momentálne vyčkávajú na údaje o inflácii v USA za mesiac jún, ako aj na prvé vystúpenie nového šéfa americkej centrálnej banky Kevina Warsha na pôde Kongresu. Jedno aj druhé sa uskutoční v tento deň.

(1 EUR = 1,1424 USD)
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