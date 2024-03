Cena zlata minulý týždeň klesla približne o 1 %

New York 17. marca (TASR) - Cena zlata sa v piatok (15. 3.) mierne znížila. Za uplynulý týždeň sa zlato oslabilo približne o 1 %, čo bol prvý pokles jeho ceny za posledné štyri týždne. Nové údaje o inflácii totiž oslabili očakávania, že americká centrálna banka (Fed) začne čoskoro uvoľňovať menovú politiku.



Dolár na konci týždňa zvýšil svoje zisky zo štvrtka (14. 3.), keď ho podporili prognózy, že Fed počká so znížením úrokových sadzieb. Dolárový index stúpol približne o 0,1 % na 103,46 bodu.



Aprílový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex v piatok stratil 6 USD alebo 0,28 % a uzavrel na 2161,50 USD (1984,48 eura) za uncu (31,1 gramu). Za celý uplynulý týždeň klesol približne o 1 %.



Májový kontrakt na striebro si v piatok polepšil o 0,321 USD a uzavrel na 25,256 USD za uncu a májový kontrakt na meď sa zvýšil o 0,0790 USD na 4,1245 USD za libru (0,4536 kg).



Americký dolár sa posilnil vyššie a dlhopisy vlády USA výrazne vzrástli po tom, ako štvrtkové údaje ukázali, že ceny výrobcov v USA vo februári medzimesačne vzrástli o 0,6 %, pričom ekonómovia počítali s ich zvýšením len o 0,3 %. To podkopalo očakávania, že Fed by mohla čoskoro začať uvoľňovať menovú politiku.



(1 EUR = 1,0892 USD)