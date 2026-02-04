< sekcia Ekonomika
Cena zlata opäť rastie, priblížila sa k hranici 5100 USD/unca
Po najvýraznejšom raste v predchádzajúcom obchodovaní za posledných 17 rokov vzrástla aj v stredu.
Autor TASR
Londýn 4. februára (TASR) - Cena zlata sa po prepade v závere minulého týždňa opätovne zotavila. Po najvýraznejšom raste v predchádzajúcom obchodovaní za posledných 17 rokov vzrástla aj v stredu, pričom sa priblížila k 5100 USD za troyskú uncu (31,1 g). Dopyt po zlate výrazne podporilo zvýšenie napätia medzi Iránom a USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 9.15 h SEČ 5082,94 USD (4307,21 eura) za uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 2,9 %. V utorok (3. 2.) sa cena žltého kovu zvýšila o takmer 6 % a zaznamenala najvýraznejší rast od novembra 2008. Pred necelým týždňom, vo štvrtok 29. januára, dosiahla historické maximum na úrovni 5594,82 USD/unca.
V piatok sa cena zlata prepadla o takmer 10 %, čo predstavovalo najvýraznejší pokles ceny zlata počas obchodovania od roku 1983. Čiastočným dôvodom bolo vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že na post prezidenta americkej centrálnej banky nominuje bývalého guvernéra Fedu Kevina Warsha. Ten bol počas pôsobenia vo Fede známy ako stúpenec prísnejšej menovej politiky a jeho nominácia sa odrazila na posilnení dolára.
Podľa analytikov však cenu kovu výrazne ovplyvnil aj výber ziskov investormi po jeho predchádzajúcom prudkom raste na takmer 5600 USD za uncu. Pokles ceny pokračoval aj v pondelok (2. 2.) a zaznamenal tak najvýraznejšie tempo za dve obchodovania za posledné desaťročia.
„Po takom prudkom raste (v minulom týždni) sa korekcia dala očakávať. Keďže fundamenty sa príliš nemenili, cena kovu začala opäť rásť,“ povedala Soni Kumari z banky ANZ, pričom poukázala na ekonomickú a geopolitickú situáciu. Napätie na Blízkom východe pretrváva a najnovšie ho zvýšilo zostrelenie iránskeho dronu americkou armádou.
Podobne ako zlato aj cena striebra sa po prepade na konci minulého a začiatku tohto týždňa vrátila k rastu, pričom prekročila hranicu 90 USD za uncu. Dosiahla 90,34 USD/unca, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje rast o 6,1 %.
Vo štvrtok minulý týždeň zaznamenala cena striebra historické maximum 121,64 USD/unca, v pondelok tento týždeň však klesla na najnižšiu úroveň za posledný mesiac 71,33 USD za uncu. Navyše, v piatok 30. januára zaznamenala najvýraznejší pokles v histórii meraní, keď za jedno obchodovanie klesla o 27 %.
Výrazný rast cien zaznamenali v stredu aj ďalšie drahé kovy. Cena platiny vzrástla o 5,6 % na 2334,25 USD a cena paládia o 5,4 % na 1826,21 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1801 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 9.15 h SEČ 5082,94 USD (4307,21 eura) za uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 2,9 %. V utorok (3. 2.) sa cena žltého kovu zvýšila o takmer 6 % a zaznamenala najvýraznejší rast od novembra 2008. Pred necelým týždňom, vo štvrtok 29. januára, dosiahla historické maximum na úrovni 5594,82 USD/unca.
V piatok sa cena zlata prepadla o takmer 10 %, čo predstavovalo najvýraznejší pokles ceny zlata počas obchodovania od roku 1983. Čiastočným dôvodom bolo vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že na post prezidenta americkej centrálnej banky nominuje bývalého guvernéra Fedu Kevina Warsha. Ten bol počas pôsobenia vo Fede známy ako stúpenec prísnejšej menovej politiky a jeho nominácia sa odrazila na posilnení dolára.
Podľa analytikov však cenu kovu výrazne ovplyvnil aj výber ziskov investormi po jeho predchádzajúcom prudkom raste na takmer 5600 USD za uncu. Pokles ceny pokračoval aj v pondelok (2. 2.) a zaznamenal tak najvýraznejšie tempo za dve obchodovania za posledné desaťročia.
„Po takom prudkom raste (v minulom týždni) sa korekcia dala očakávať. Keďže fundamenty sa príliš nemenili, cena kovu začala opäť rásť,“ povedala Soni Kumari z banky ANZ, pričom poukázala na ekonomickú a geopolitickú situáciu. Napätie na Blízkom východe pretrváva a najnovšie ho zvýšilo zostrelenie iránskeho dronu americkou armádou.
Podobne ako zlato aj cena striebra sa po prepade na konci minulého a začiatku tohto týždňa vrátila k rastu, pričom prekročila hranicu 90 USD za uncu. Dosiahla 90,34 USD/unca, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje rast o 6,1 %.
Vo štvrtok minulý týždeň zaznamenala cena striebra historické maximum 121,64 USD/unca, v pondelok tento týždeň však klesla na najnižšiu úroveň za posledný mesiac 71,33 USD za uncu. Navyše, v piatok 30. januára zaznamenala najvýraznejší pokles v histórii meraní, keď za jedno obchodovanie klesla o 27 %.
Výrazný rast cien zaznamenali v stredu aj ďalšie drahé kovy. Cena platiny vzrástla o 5,6 % na 2334,25 USD a cena paládia o 5,4 % na 1826,21 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1801 USD)