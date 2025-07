Cena zlata po posilnení dolára klesla, nadol smerovali aj ďalšíe kovy

Londýn 17. júla (TASR) - Cena zlata vo štvrtok klesla a nadol zamierila aj cena ďalších drahých kovov. Obavy investorov sa načas zmiernili, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil, že neplánuje odvolať prezidenta americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella. V reakcii na to sa kurz amerického dolára posilnil. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata klesla tesne predpoludním o 0,6 % na 3335,77 USD (2875,17 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Trump, ktorý v posledných mesiacoch vytrvale útočí na šéfa Fedu Powella za výšku úrokových sadzieb, najnovšie vyhlásil, že neplánuje Powella odvolať, aj keď v tejto záležitosti ponecháva dvere otvorené. V reakcii na to dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, vzrástol o 0,3 %.



Čo sa týka neistoty vo svetovom obchode pre colnú politiku Trumpa, analytici uviedli, že pohyb cien zlata je v dôsledku tejto situácie limitovaný. Cena drahého kovu sa naďalej pohybuje v rozmedzí od 3300 do 3400 USD/unca.



Aj cena ďalších drahých kovov klesla. Cena striebra zaznamenala pokles o 0,4 % na 37,77 USD/unca, cena platiny o 0,3 % na 1412,78 USD a cena paládia o 0,6 % na 1223,03 USD/unca.



(1 EUR = 1,1602 USD)