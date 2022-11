Cena zlata počas uplynulého týždňa vzrástla o viac než 5 %

New York 13. novembra (TASR) - Cena zlata sa v piatok (11. 11.) zvýšila a za celý týždeň si pripísala viac než 5 %. Hlavnou príčinou bolo pokračujúce oslabovanie dolára z dôvodu rastúceho optimizmu, že americká centrálna banka (Fed) už v decembri spomalí sprísňovanie menovej politiky.



Decembrový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex v piatok uzavrel s plusom 15,70 USD alebo okolo 0,9 % na 1769,40 USD (1716,53 eura) za uncu (31,1 gramu). Za celý uplynulý týždeň si kontrakt polepšil približne o 5,5 %.



Dolárový index, ktorý meria jeho vývoj voči košu šiestich svetových mien, po štvrtkovom (10. 11.) oslabení o viac než 2 % v piatok stratil ďalších vyše 1,6 %.



Decembrový kontrakt na striebro v piatok klesol o 0,035 USD na 21,667 USD za uncu a decembrový kontrakt na meď uzavrel so ziskom 0,0580 USD na 3,7580 USD za uncu.



Štvrtková správa amerického ministerstva práce ukázala, že tempo rastu spotrebiteľských cien sa v októbri spomalilo na 7,7 % z 8,2 % v septembri. Medziročná inflácia v USA sa dostala pod 8 % prvýkrát za 8 mesiacov. To podporilo nádeje, že Fed v decembri zvoľní tempo zvyšovania sadzieb.



Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov v noci zo štvrtka na piatok padli na 3,81 %.



(1 EUR = 1,0308 USD)