Cena zlata pokračuje v lámaní rekordov

Londýn 24. februára (TASR) - Cena zlata naďalej láme rekordy. Podporujú ju obavy týkajúce sa obchodnej politiky USA a nárast geopolitickej neistoty. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNCB.



Popoludní sa spotová cena zlata na londýnskej burze dostala až na 2956,19 USD (2824,57 eura) za uncu (31,1 gramu) a prekonala svoj rekord z minulého týždňa. Aprílový kontrakt na zlato sa na newyorskej komoditnej burze Comex o 17.45 h SEČ predával so ziskom 5,80 USD alebo 0,20 % po 2959 USD za uncu.



Fondy obchodované na burze a kryté fyzickým zlatom (ETF na zlato) zaznamenali minulý týždeň najvyšší prílev finančných prostriedkov od roku 2022. Podľa expertov dopyt podporili rastúce obavy z obchodnej a globálnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Trhy znepokojilo najmä prevzatie ruského naratívu o vojne na Ukrajine. Banka Goldman Sachs nedávno výrazne zvýšila svoju prognózu pre cenu zlata. Aktuálne očakáva, že do konca roka sa dostane na 3100 USD za uncu, a to aj vďaka dopytu zo strany centrálnych bánk.



Zlato sa výrazne posilňuje od začiatku roka, pričom zatiaľ si za tento čas pripísalo okolo 13 %.



(1 EUR = 1,0466 USD)