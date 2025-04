Cena zlata pokračuje v lámaní rekordov, prekonala 3145 USD za uncu

Londýn 1. apríla (TASR) - Cena zlata pokračuje v prelamovaní rekordov, pričom v utorok prekonala ďalšiu hranicu, a to 3145 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu kovu naďalej tlačí nahor politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý by mal tento týždeň oznámiť zavedenie recipročných ciel voči obchodným partnerom. Informovali o tom agentúra Reuters a portály tradingeconomics a Global Banking and Finance Review.



Spotová cena zlata dosiahla v utorok 3145,38 USD (2908,35 eura) za troyskú uncu, čo predstavuje nové historické maximum. Neskôr sa čiastočne skorigovala a pohybovala sa okolo 3142,8 USD/unca, čo je však stále vysoká hodnota a rast oproti predchádzajúcej uzávierke zhruba o 0,6 %.



Po prelomení hranice 3100 USD/unca v pondelok (31. 3.) zaznamenala cena zlata najsilnejší kvartál od 3. štvrťroka 1986. Zároveň vykázala jeden z najprudších nárastov ceny v histórii obchodovania s týmto kovom.



„Očakávania recipročných ciel, ktoré by mal Trump oznámiť 2. apríla, ešte výraznejšie zvýšili dopyt po zlate ako bezpečnom aktíve a ochrane pred hroziacimi výkyvmi v portfóliu investorov,“ povedal analytik zo spoločnosti IG Yeap Jun Rong. Dodal, že neistota spojená s americkými clami bude nejaký čas udržiavať vývoj ceny zlata v súčasnom kurze, pričom kupci teraz čakajú na prekonanie hranice 3200 USD/unca.



Z ďalších drahých kovov cena striebra posilnila o 0,2 % na 34,13 USD/unca a cena paládia o 0,8 % na 990,34 USD za uncu. Cena platiny stagnovala na úrovni 992,70 USD/unca.



(1 EUR = 1,0815 USD)