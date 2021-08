Cena zlata pokračuje v poklese a dostala sa pod 1700 USD za uncu

Londýn 9. augusta (TASR) - Cena zlata pokračuje na začiatku nového týždňa v poklese a po viac než štyroch mesiacoch sa dočasne dostala pod hranicu 1700 USD (1439,82 eura) za uncu (31,1 gramu). Dôvodom je posilňovanie dolára. To spustili prekvapivo dobré správy z trhu práce v USA, ktoré podporili špekulácie týkajúce sa sprísňovania menovej politiky americkej centrálnej banky (Fed).



Zlato podobne ako ďalšie drahé kovy, napríklad striebro, sú denominované v dolároch, takže posilnenie dolára ich zdražuje pre investorov mimo dolárový priestor, čo má negatívny vplyv na dopyt.



Cena zlata v noci na pondelok po viac ako štyroch mesiacoch klesla pod hranicu 1700 USD za uncu, keď na londýnskej burze padla až na 1690 USD za uncu.



Zlato sa v priebehu dvoch obchodných dní oslabilo až o 100 USD. Veľkí investori sa hneď na začiatku týždňa zbavovali zlata, uviedli obchodníci. Neskôr však zlato zmazalo väčšinu svojich strát a ešte predpoludním sa obchodovalo so stratou približne jedného percenta na úrovni okolo 1745 USD za uncu.



Podobne sa vyvíjala aj cena striebra. V noci na pondelok dočasne padla až na 22,63 USD za uncu, čo bolo najmenej od novembra 2020. Cena striebra sa takisto ešte predpoludním zotavila až na 23,87 USD za uncu.



Decembrový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex sa o 14.10 h SELČ predával so stratou 14,10 USD alebo 0,80 % po 1749 USD za uncu. Spotová cena zlata sa o 14.20 h SELČ nachádzala s mínusom 19,79 USD alebo 1,12 % na 1743,24 USD za uncu.



(1 EUR = 1,1807 USD)