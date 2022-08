Cena zlata pokračuje v poklese a je najnižšia za 1 mesiac

Londýn 29. augusta (TASR) - Cena zlata na začiatku týždňa pokračuje v poklese a dostala sa na najnižšiu úroveň za približne 1 mesiac. Dôvodom sú očakávania týkajúce sa výrazného zvýšenia úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V pondelok cena zlata na londýnskej burze padla na 1720 USD (1718,80 eura) za uncu (31,1 gramu). V porovnaní s piatkom (26. 8.) klesla približne o 15 USD a od štvrtka (25. 8.) až o 60 USD. Na newyorskej komoditnej burze Comex sa decembrový kontrakt na zlato predával v pondelok o 12.35 h SELČ so stratou 11,80 USD alebo 0,67 % po 1738 USD za uncu.



Hlavným dôvodom tlaku na zlato je smerovanie menovej politiky. Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell v piatok na konferencii centrálnych bankárov v Jackson Hole poslal trhom jasnú správu, keď zopakoval, že pre Fed je prvoradý boj proti inflácii a že použije všetky nástroje, aby ju dostal pod kontrolu.



To znamená, že Fed bude zrejme pokračovať v agresívnom zvyšovaní úrokových sadzieb. Finančné trhy pred Powellovým vystúpením počítali s tým, že Fed by mohol už na budúci rok začať uvoľňovať menovú politiku, aby pomohol ekonomike.



Počas víkendu signalizovali razantné zvýšenie úrokových sadzieb v septembri aj viacerí predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB).



Nárast úrokových sadzieb máva tradične negatívny vplyv na cenu zlata. Zlato totiž patrí medzi bezúročné aktíva. Naopak, zvyšuje sa atraktivita cenných papierov s pevným úročením, ako sú vládne dlhopisy.



Ďalším negatívnym faktorom pre zlato je posilňovanie dolára.



(1 EUR = 1,0007 USD)