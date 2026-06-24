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Cena zlata pokračuje v poklese, klesla pod 4100 USD za troyskú uncu
Spotová cena zlata dosiahla do 9.52 h SELČ 4081,24 USD (3582,55 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,7 %.
Autor TASR
Londýn 24. júna (TASR) - Cena zlata pokračuje v stredu v poklese, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za dva týždne, keď klesla pod 4100 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cena drahého kovu klesá súbežne s posilňovaním dolára, ktorý tak reaguje na rast očakávaní, že americká centrálna banka zvýši tento rok úrokové sadzby. Dolár posilnil na najvyššiu úroveň za viac než rok. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 9.52 h SELČ 4081,24 USD (3582,55 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,7 %. Augustový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex klesol o 1,2 % na 4098,70 USD/unca.
Od začiatku vojny na Blízkom východe, ktorá vypukla po útoku USA a Izraela na Irán 28. februára, zaznamenala cena zlata pokles zhruba o 23 %. Smerom nadol ho tlačia očakávania rastu úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky. Podľa CME FedWatch Tool investori najnovšie predpokladajú, že Fed zvýši úrokové sadzby v tomto roku trikrát. Ešte minulý týždeň očakávali iba jedno zvýšenie na konci roka.
Cena ďalších drahých kovov však mierne vzrástla. Cena striebra sa zvýšila o 0,2 % na 62,17 USD, cena platiny o 0,1 % na 1652,55 USD a cena paládia o 0,1 % na 1238,34 USD/unca.
(1 EUR = 1,1392 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 9.52 h SELČ 4081,24 USD (3582,55 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,7 %. Augustový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex klesol o 1,2 % na 4098,70 USD/unca.
Od začiatku vojny na Blízkom východe, ktorá vypukla po útoku USA a Izraela na Irán 28. februára, zaznamenala cena zlata pokles zhruba o 23 %. Smerom nadol ho tlačia očakávania rastu úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky. Podľa CME FedWatch Tool investori najnovšie predpokladajú, že Fed zvýši úrokové sadzby v tomto roku trikrát. Ešte minulý týždeň očakávali iba jedno zvýšenie na konci roka.
Cena ďalších drahých kovov však mierne vzrástla. Cena striebra sa zvýšila o 0,2 % na 62,17 USD, cena platiny o 0,1 % na 1652,55 USD a cena paládia o 0,1 % na 1238,34 USD/unca.
(1 EUR = 1,1392 USD)