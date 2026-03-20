< sekcia Ekonomika
Cena zlata pokračuje v poklese, pohybuje sa okolo 4566 USD/unca
V poklese pokračuje aj cena ďalších drahých kovov.
Autor TASR
Londýn 20. marca (TASR) - Cena zlata pokračuje v poklese aj v piatok, pričom v popoludňajších hodinách sa pohybovala okolo 4566 USD za troyskú uncu (31,1 g). Reagovala tak na posilnenie dolára, ktorý začal rásť potom, ako z USA prišla informácia, že Spojené štáty posielajú na Blízky východ ďalšie tri bojové lode. To zvýšilo obavy z ďalšieho rastu cien ropy a následného zrýchlenia inflácie, čo sa môže odraziť na zvýšení úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 16.15 h SEČ 4566,26 USD (3951,76 eura) za uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 1,8 %. Aprílový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex klesol o 0,8 % na 4570,20 USD/unca.
V poklese pokračuje aj cena ďalších drahých kovov. Cena striebra klesla o 4,6 % na 69,52 USD, platiny o 1,3 % na 1945,55 USD a cena paládia o 2,4 % na 1412,74 USD za troyskú uncu. Vo všetkých troch prípadoch sa očakáva pokles aj za celý týždeň.
(1 EUR = 1,1555 USD)
