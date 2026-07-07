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Cena zlata pokračuje v poklese, pohybuje sa okolo 4140 USD za uncu
Investori zároveň čakajú na zverejnenie zápisnice z júnového zasadnutia americkej centrálnej banky a sledujú pokračujúce napätie v Perzskom zálive.
Autor TASR
Londýn 7. júla (TASR) - Cena zlata pokračuje v utorok v poklese, za čím je najmä posilňovanie dolára. Investori zároveň čakajú na zverejnenie zápisnice z júnového zasadnutia americkej centrálnej banky a sledujú pokračujúce napätie v Perzskom zálive. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 13.35 h SELČ 4140,56 USD (3627,30 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,6 %. Ovplyvnilo ju najmä posilnenie dolára, ktorý oproti košu svetových mien vzrástol o 0,1 %.
Pokles vykázal v utorok aj augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex. Dosiahol 4151,80 USD/unca, čo znamená pokles o 0,4 %.
Za minulý týždeň zaznamenala cena zlata rast o viac než 2 %. To je prvý týždenný rast za ostatných päť týždňov. Podpísal sa pod to horší než očakávaný vývoj na americkom trhu práce za minulý mesiac, čo zmiernilo očakávania zvýšenia úrokových sadzieb v USA.
Z ďalších drahých kovov spotová cena striebra klesla o 1,9 % na 60,88 USD/unca. Naopak, ceny platiny a paládia vykázali rast. Cena platiny vzrástla o 0,8 % na 1644,07 USD a cena paládia o 0,7 % na 1277,29 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1415 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 13.35 h SELČ 4140,56 USD (3627,30 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,6 %. Ovplyvnilo ju najmä posilnenie dolára, ktorý oproti košu svetových mien vzrástol o 0,1 %.
Pokles vykázal v utorok aj augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex. Dosiahol 4151,80 USD/unca, čo znamená pokles o 0,4 %.
Za minulý týždeň zaznamenala cena zlata rast o viac než 2 %. To je prvý týždenný rast za ostatných päť týždňov. Podpísal sa pod to horší než očakávaný vývoj na americkom trhu práce za minulý mesiac, čo zmiernilo očakávania zvýšenia úrokových sadzieb v USA.
Z ďalších drahých kovov spotová cena striebra klesla o 1,9 % na 60,88 USD/unca. Naopak, ceny platiny a paládia vykázali rast. Cena platiny vzrástla o 0,8 % na 1644,07 USD a cena paládia o 0,7 % na 1277,29 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1415 USD)