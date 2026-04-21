Cena zlata pokračuje v poklese, skĺzla pod 4786 USD za troyskú uncu
Autor TASR
Londýn 21. apríla (TASR) - Cena zlata pokračuje v utorok v poklese, keďže investori naďalej vyčkávajú, ako sa bude vyvíjať konflikt na Blízkom východe. Tlak na žltý kov okrem toho zvýšilo posilnenie dolára. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 9.45 h SELČ 4785,99 USD (4069,72 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 0,7 %. Ďalej tak pokračuje v poklese po tom, ako v pondelok (20. 4.) zaznamenala najnižšiu úroveň od 13. apríla. Júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,5 % na 4803,50 USD/unca.
Pokles zaznamenali počas utorkového obchodovania aj ceny striebra a platiny. Cena striebra klesla o 0,6 % na 79,40 USD/unca a platiny o 0,7 % na 2074 USD/unca. Naopak, cena paládia mierne vzrástla. Zvýšila sa o 0,3 % na 1556,16 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,176 USD)
