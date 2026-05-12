Cena zlata pokračuje v poklese, znížila sa pod 4686 USD/unca
Ceny ropy vzrástli o viac než 3 % po tom, ako nádej na mierovú dohodu medzi USA a Iránom prudko klesla.
Autor TASR
Londýn 12. mája (TASR) - Cena zlata pokračuje v utorok v poklese, pričom sa dostala pod 4686 USD za troyskú uncu (31,1 g). Na cenu drahého kovu najviac vplývajú znižujúce sa šance na mier na Blízkom východe. To zvyšuje ceny ropy, tlak na infláciu a v dôsledku toho dlhšie obdobie vysokých úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 15.30 h SELČ 4685,99 USD (3992,15 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 1 %. „Vyššie ceny ropy zvyšujú riziko, že americká aj ďalšie centrálne banky časom zvýšia úrokové sadzby,“ povedal Bart Melek z TD Securities. „Na takýto vývoj situácie potom reaguje aj zlato,“ dodal.
Ceny ropy vzrástli o viac než 3 % po tom, ako nádej na mierovú dohodu medzi USA a Iránom prudko klesla. Teherán odmietol americký návrh na ukončenie vojny, na čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že prímerie s Iránom funguje už iba s „podporou prístrojov“.
Navyše, najnovšie údaje z USA poukázali na výrazné zrýchlenie inflácie za minulý mesiac na takmer trojročné maximum. Podľa ministerstva práce dosiahla medziročná miera inflácie v USA v apríli 3,8 % oproti 3,3 % v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia úroveň od mája 2023. Takýto vývoj inflácie posilnil očakávania, že americká centrálna banka nebude v najbližšom období úrokové sadzby meniť, napriek tomu, že Trump by si želal ich zníženie.
Klesli aj ceny ďalších drahých kovov. Spotová cena striebra dosiahla 84,06 USD/unca, čo predstavuje pokles o 2,4 %. Cena platiny klesla o 1,7 % na 2096,19 USD a cena paládia o 2,4 % na 1473 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1738 USD)
