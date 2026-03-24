Cena zlata pokračuje v poklese
Autor TASR
Londýn 24. marca (TASR) - Cena zlata zaznamenala oproti záveru predchádzajúceho obchodovania pokles aj v utorok, už desiaty deň v rade. Tlak na cenu drahého kovu zvyšuje posilňovanie dolára a klesajúce šance, že americká centrálna banka (Fed) pristúpi k redukcii úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 7.00 h SEČ 4340,63 USD (3743,21 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 1,5 %. Pondelkové (23. 3.) obchodovanie bolo plné výkyvov, keď nakrátko cena kovu klesla pod 4098 USD/unca, čo bola najnižšia cena od 24. novembra. Neskôr sa však zotavila. Od začiatku útoku USA a Izraela na Irán 28. februára klesla spotová cena zlata približne o 18 %.
Aprílový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex dosiahol 4340,90 USD/unca. Aj v tomto prípade to predstavuje oproti záveru predchádzajúceho obchodovania pokles o 1,5 %.
Pokles ceny zaznamenali aj ďalšie drahé kovy. Cena striebra klesla o 3,4 % na 66,80 USD/unca, cena platiny o 2,1 % na 1841,68 USD a cena paládia o 2,7 % na 1395,25 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1596 USD)
