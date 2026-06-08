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Cena zlata pokračuje v poklese
Spotová cena zlata dosiahla do 13.15 h SELČ 4313,99 USD (3706,18 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania v piatok (5. 6.) tak klesla o 0,4 %.
Autor TASR
Londýn 8. júna (TASR) - Cena zlata pokračovala v poklese aj na začiatku tohto týždňa. Na vývoj ceny žltého kovu stále vplývajú údaje o situácii na americkom trhu práce za minulý mesiac. Tie boli omnoho lepšie, než sa predpokladalo, čo posilnilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) tento rok zvýši úrokové sadzby. Navyše, cenu zlata ovplyvnili vzájomné útoky Iránu a Izraela, čo posilnilo ceny ropy, a tým obavy zo zrýchlenia inflácie. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 13.15 h SELČ 4313,99 USD (3706,18 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania v piatok (5. 6.) tak klesla o 0,4 %. V piatok vykázala pokles o viac než 3 %. Pokles zaznamenal aj augustový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex, konkrétne o 0,6 % na 4340,90 USD/unca.
V USA vzniklo v máji mimo poľnohospodárstva 172.000 nových pracovných miest. To je podstatne lepší výsledok, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali so vznikom iba 80.000 pracovných pozícií. Americký trh práce tak aj napriek dôsledkom konfliktu na Blízkom východe zostáva silný, čo zvyšuje obavy z rastu úrokových sadzieb zo strany amerického Fedu. Pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb na decembrovom zasadnutí trhy najnovšie stanovili na viac než 70 % oproti 45 % spred týždňa.
Klesla cena aj ďalších drahých kovov. Cena striebra zaznamenala pokles o 0,3 % na 67,6 USD, cena platiny klesla o 0,2 % na 1772,72 USD a cena paládia rovnako o 0,2 % na 1223,50 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,164 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 13.15 h SELČ 4313,99 USD (3706,18 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania v piatok (5. 6.) tak klesla o 0,4 %. V piatok vykázala pokles o viac než 3 %. Pokles zaznamenal aj augustový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex, konkrétne o 0,6 % na 4340,90 USD/unca.
V USA vzniklo v máji mimo poľnohospodárstva 172.000 nových pracovných miest. To je podstatne lepší výsledok, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali so vznikom iba 80.000 pracovných pozícií. Americký trh práce tak aj napriek dôsledkom konfliktu na Blízkom východe zostáva silný, čo zvyšuje obavy z rastu úrokových sadzieb zo strany amerického Fedu. Pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb na decembrovom zasadnutí trhy najnovšie stanovili na viac než 70 % oproti 45 % spred týždňa.
Klesla cena aj ďalších drahých kovov. Cena striebra zaznamenala pokles o 0,3 % na 67,6 USD, cena platiny klesla o 0,2 % na 1772,72 USD a cena paládia rovnako o 0,2 % na 1223,50 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,164 USD)