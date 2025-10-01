< sekcia Ekonomika
Cena zlata pokračuje v prelamovaní rekordov
Aktuálne ju podporujú riziká spojené s tzv. shutdownom v USA, teda obmedzením činnosti federálnej vlády, a očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky.
Autor TASR
New York/Londýn 1. októbra (TASR) - Cena zlata pokračuje v prelamovaní rekordov. Aktuálne ju podporujú riziká spojené s tzv. shutdownom v USA, teda obmedzením činnosti federálnej vlády, a očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.
Spotová cena zlata sa o 11.20 h SELČ nachádzala s plusom 29,39 USD alebo 0,76 % na 3888,35 USD (3311,77 eura) za uncu (31,1 g). Decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex sa dostal až na 3922,70 USD za uncu.
Dolárový index, ktorý meria jeho hodnotu voči košu ďalších svetových mien, sa pohyboval na jednotýždňovom minime.
Zlato profituje z „obáv z oslabenia dolára, politickej patovej situácie ohľadom obmedzenia činnosti vlády v USA a tiež všeobecnej geopolitickej neistoty“, uviedol globálny šéf pre inštitucionálne trhy v spoločnosti ABC Refinery Nicholas Frappell.
Spotová cena striebra stúpla až o 2 % na 47,56 USD za uncu, čo je menej ako 5 % od historického maxima. Cena striebra tento rok vzrástla už o viac ako 60 %.
(1 EUR = 1,1741 USD)
