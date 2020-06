Cena zlata pokračuje v raste a je najvyššia za takmer 8 rokov

New York 24. júna (TASR) - Cena zlata pokračuje v raste. V stredu sa vyšplhala na takmer 8-ročné maximum. Obavy z nárastu nových prípadov nákazy novým koronavírusom a nádeje na ďalšie stimulačné opatrenia podporujú dopyt po zlate považovanom za bezpečnú investíciu v časoch neistoty i zabezpečenie pred infláciou.



Spotová cena zlata sa v stredu dostala až na 1778,20 USD (1576,42 eura) za uncu (31,1 gramu). To bolo najviac od októbra 2012.



Augustový kontrakt na zlato sa na komoditnej burze COMEX o 17.15 h SELČ predával s plusom 3,80 USD alebo 0,21 % po 1,785,80 USD za uncu.



Počet prípadov ochorení COVID-19 sa opäť zvyšuje. Tokio hlásilo najvyšší denný prírastok od 5. mája a v Nemecku zaznamenali 712 nových prípadov. V USA v týždni do 21. júna počet nových prípadov stúpol o 25 % a počet smrteľných prípadov v Latinskej Amerike v utorok (23. 6.) prekročil 100.000.



Odborník na infekčné choroby a expert Bieleho domu Anthony Fauci povedal v utorok pred kongresom, že najbližšie dva týždne budú kritické v snahe o udržanie šírenia nového koronavírusu pod kontrolou.



Ďalším faktorom, ktorý takisto podporil po zlate, sú nádeje na ďalšie stimuly.



(1 EUR = 1,1280 USD)