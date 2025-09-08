< sekcia Ekonomika
Cena zlata pokračuje v raste a prelamovaní rekordov
Podporili ju nečakane slabé údaje z trhu práce v USA, ktoré ešte zvýšili očakávania, že americká centrálna banka (Fed) uvoľní menovú politiku.
Autor TASR
Londýn 8. septembra (TASR) - Cena zlata pokračuje v raste a prelamovaní rekordov aj na začiatku nového týždňa. Podporili ju nečakane slabé údaje z trhu práce v USA, ktoré ešte zvýšili očakávania, že americká centrálna banka (Fed) uvoľní menovú politiku. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.
Spotová cena zlata sa o 10.21 h SELČ nachádzala s plusom 26,45 USD alebo 0,74 % na 3613,14 USD (3088,94 eura) za uncu (31,1 gramu).
V auguste sa mimo poľnohospodárstva vytvorilo v Spojených štátoch len 22.000 nových pracovných miest po 79.000 (revízia zo 73.000) v júli, uviedlo v piatok (5. 9.) americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s nárastom počtu pracovných miest o 75.000. Miera nezamestnanosti vzrástla na 4,3 % zo 4,2 %. Ekonómovia a analytici z dôvodu ochladenia na trhu práce počítajú s tým, že Fed ešte v septembri zníži úrokové sadzby, a potom do konca roka ešte dvakrát.
Zlato takisto podporujú obavy o nezávislosť Fedu a nákupy centrálnych bánk. Čínska centrálna banka (PBOC) pokračovala v auguste v nákupoch desiaty mesiac po sebe. Týmto spôsobom sa snaží diverzifikovať svoje rezervy.
(1 EUR = 1,1697 USD)
