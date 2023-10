Cena zlata pokračuje v raste a smeruje k 2000 USD za uncu

Londýn/Frankfurt nad Mohanom 18. októbra (TASR) - Cena zlata pokračuje v raste a smeruje k psychologicky dôležitej hranici 2000 USD (1892,33 eura). Dôvodom sú obavy z eskalácie situácie na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V stredu ráno sa cena zlata na londýnskej burze zvýšila asi o 14 USD na 1942 USD (eura) za uncu (31,1 gramu) a dostala sa na najvyššiu úroveň za približne 4 týždne. Decembrový kontrakt na zlato sa na komoditnej burze Comex o 10.04 h SELČ obchodoval s plusom 14,80 USD alebo 0,76 % po 1950,50 USD za uncu.



Cena zlata tak pokračuje vo výraznom náraste, ktorý spustil útok islamistického hnutia Hamas na Izrael. Od 6. októbra unca zlata zdražela o viac ako 100 USD. Trh sa obáva eskalácie konfliktu do ďalších krajín Blízkeho východu, čo podporuje dopyt po investíciách považovaných za bezpečné v turbulentných časoch.



Podľa komoditnej expertky Thu Lan Nguyenovej z Commerzbank vojna na Blízkom východe "predstavuje veľké riziko ohrozujúce rast". Ak by sa rozšírila aj do ďalších krajín regiónu, cena zlata zrejme ešte vzrastie, keďže plní úlohu bezpečného prístavu. Ak sa však situácia na Blízkom východe nebude ďalej vyhrocovať, ďalší potenciál rastu zostane v krátkodobom horizonte obmedzený, dodala.



