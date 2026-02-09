< sekcia Ekonomika
Cena zlata pokračuje v raste, pohybuje sa pod 5010 USD/unca
Autor TASR
Londýn 9. februára (TASR) - Cena zlata zaznamenala v pondelok rast a pohybuje sa tesne pod 5010 USD za troyskú uncu (31,1 g). K posilneniu ceny žltého kovu prispelo oslabenie dolára potom, ako sa pozornosť investorov opäť presunula k trajektórii úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 12.45 h SEČ 5008,51 USD (4246,66 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 1 %. V piatkovom (6. 2.) obchodovaní vzrástla cena zlata približne o 4 %.
„Zlato sa vracia k svojej historickej úlohe neutrálneho aktíva, čo podľa mňa vysvetľuje vysoký dopyt po tomto kove, najmä v období evidentného poklesu záujmu o americký dolár ako bezpečného prístavu,“ povedala Rania Gule, analytička XS.com. Kurz dolára klesol na najnižšiu úroveň od 4. februára, čo pre zlato znamená posun smerom nahor.
Podporu zlatu poskytli aj vyjadrenia predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed). Prezidentka Fed v San Franciscu Mary Dalyová v piatok minulý týždeň uviedla, že na podporu pracovného trhu bude potrebné znížiť úrokové sadzby minimálne raz, prípadne dvakrát. Investori odhadujú, že Fed zrealizuje tento rok dve redukcie úrokových sadzieb, a to minimálne o 25 bázických bodov. Prvé zníženie očakávajú v júni.
Vzrástla aj cena striebra. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania sa zvýšila o 4,3 % na 81,11 USD/unca. V piatok zaznamenala rast o takmer 10 %. Svoje maximum dosiahlo striebro 29. januára, keď jeho cena predstavovala 121,64 USD/unca.
Cena paládia sa zvýšila o 1 % na 1723,37 USD za uncu, naopak, cena platiny mierne klesla. Dosiahla 2091,54 USD/unca, čo predstavuje pokles o 0,2 %.
(1 EUR = 1,1794 USD)
