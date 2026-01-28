< sekcia Ekonomika
Cena zlata pokračuje v raste, prekonala 5300 USD za uncu
Americký dolár sa v stredu pohybuje v blízkosti 4-ročného minima. Na to sa prepadol po tom, ako americký prezident Donald Trump naznačil, že so slabou americkou menou nemá problém.
Autor TASR
Londýn 28. januára (TASR) - Cena zlata zaznamenala v stredu ďalší rekord, keď prekonala 5300 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu žltého kovu nahor naďalej posúva pokles dôvery v americký dolár a obavy súvisiace s nezávislosťou americkej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata zaznamenala v dopoludňajších hodinách nový rekord na úrovni 5311,31 USD (4452,44 eura) za uncu. Neskôr sa skorigovala a okolo 11.00 h SEČ dosahovala približne 5275,70 USD/unca, čo v porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania stále predstavuje rast o 1,7 %. V predchádzajúcom obchodovaní vyskočila cena zlata o viac než 3 %. Februárový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex vzrástol o 3,7 % na 5271,70 USD/unca.
Trump v utorok (27. 1.) počas návštevy v štáte Iowa na otázku novinárov, či dolár nezaznamenal už príliš výrazný pokles, nečakane reagoval, že „americká mena si počína veľmi dobre“. Dolár pritom za ostatný rok stratil zhruba 10 % zo svojej hodnoty. Mena reagovala poklesom o 1,3 %, čo predstavuje najvýraznejšie oslabenie dolára od apríla minulého roka, navyše, dostal sa na najnižšiu úroveň od februára 2022.
Trump okrem toho uviedol, že čoskoro oznámi meno budúceho šéfa americkej centrálnej banky a dodal, že po jeho nástupe do funkcie Fed úrokové sadzby zníži. „Pravda je taká, že nech Trump vyberie kohokoľvek, ten bude tlaku prezidenta odolávať omnoho menej než súčasný šéf centrálnej banky (Jerome) Powell,“ povedal Nitesh Shah, komoditný stratég v spoločnosti WisdomTree. „To bude cenu zlata opäť tlačiť nahor,“ dodal.
Súčasný šéf Fedu Powell odmieta ustúpiť nátlaku Trumpa, aby banka rýchlejšie znižovala úrokové sadzby. Zasadnutie banky sa koná práve v týchto dňoch a vo večerných hodinách by Fed mal oznámiť svoje rozhodnutie, čo sa týka sadzieb. Analytici však predpokladajú, že Fed na tomto zasadnutí úrokové sadzby nezníži.
Čo sa týka ceny striebra, tá mierne klesla. Dosiahla 112,82 USD/unca, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje pokles o 0,2 %. V pondelok však zaznamenala nové historické maximum 117,69 USD/unca a od začiatku tohto roka vzrástla o takmer 60 %.
(1 EUR = 1,1929 USD)
