Cena zlata pokračuje v raste, prvýkrát prekonala 5200 USD za uncu
Autor TASR
Londýn 28. januára (TASR) - Cena zlata pokračuje v raste, pričom v stredu prvýkrát prekonala hranicu 5200 USD za troyskú uncu (31,1 g). Výrazne ju podporil pokles kurzu dolára na takmer štvorročné minimum, k čomu dopomohol americký prezident Donald Trump. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 7.00 h SEČ 5262,66 USD (4411,65 eura) za uncu, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje rast o 1,4 %. Krátko predtým dosiahla nové historické maximum 5266,37 USD/unca. Februárový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex vzrástol o 3,4 % na 5255,30 USD/unca. Od začiatku roka sa cena zlata zvýšila už o viac než 20 %.
„Cenu zlata posunula nahor Trumpova reakcia na slabý dolár, ktorá naznačila, že americký prezident s tým nemá problém,“ povedal analytik z OANDA Kelvin Wong. Trump totiž v utorok počas návštevy v štáte Iowa na otázku novinárov, či dolár nezaznamenal už príliš výrazný pokles, nečakane reagoval, že „americká mena si počína veľmi dobre“. Dolár pritom za ostatný rok stratil zhruba 10 % zo svojej hodnoty.
Trumpove vyjadrenie signalizuje, že nemá problém s prípadným ďalším oslabovaním meny. Dolár následne reagoval poklesom o 1,3 %, čo predstavuje najvýraznejšie oslabenie meny od apríla minulého roka, navyše, dostal sa na najnižšiu úroveň od februára 2022. Trump okrem toho uviedol, že čoskoro oznámi meno budúceho šéfa americkej centrálnej banky a dodal, že po jeho nástupe do funkcie Fed úrokové sadzby zníži. V reakcii na to cena zlata v utorok vzrástla o viac než 3 %.
(1 EUR = 1,1929 USD)
