Cena zlata pokračuje v raste, vrátila sa nad 5000 USD za uncu
Cena zlata dosiahla v dopoludňajšom obchodovaní takmer 5013 USD (4232,17 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania sa tak zvýšila o 0,7 %.
Autor TASR
Londýn 19. februára (TASR) - Po raste v predchádzajúcom obchodovaní o viac než 2 % pokračuje cena zlata smerom nahor aj vo štvrtok, pričom sa vrátila nad hranicu 5000 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu žltého kovu v súčasnom období podporuje opätovne zvýšené napätie medzi Iránom a USA, ktoré núti investorov znovu sa uchýliť k aktívam známym ako bezpečný prístav. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Do popredia sa opäť dostali geopolitické obavy. Zvýšili ich správy, že ak sa USA rozhodnú pre vojenský zásah v Iráne, mohlo by to trvať niekoľko týždňov,“ povedal Jamie Dutta, analytik z Nemo.money. Biely dom tento týždeň uviedol, že počas rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom v Ženeve sa síce dosiahol určitý pokrok, v niektorých otázkach sa však názory stále príliš rozchádzajú.
Zvýšila sa aj cena striebra, ktorá sa priblížila k hranici 80 USD/unca. Dosiahla 79,24 USD za uncu, čo predstavuje rast o 2,7 %. V stredu (18. 2.) vzrástla cena striebra o 5 %.
Rast zaznamenali aj ceny platiny a paládia. V prvom prípade sa cena zvýšila o 1,4 % na 2100,45 USD/unca a v druhom o 1 % na 1733,45 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1845 USD)
