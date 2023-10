Londýn/Frankfurt nad Mohanom 20. októbra (TASR) - Cena zlata pokračuje v raste aj na konci týždňa a smeruje k psychologicky dôležitej hranici 2000 USD (1894,30 eura). Dôvodom sú obavy z eskalácie konfliktu na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V piatok predpoludním sa zlato na londýnskej burze obchodovalo po 1985 USD za uncu (31,1 gramu). To je približne o 11 USD viac ako vo štvrtok (19. 10.) a najviac od júla. Decembrový kontrakt na zlato sa na komoditnej burze Comex o 11.16 h SELČ obchodoval s plusom 16,20 USD alebo 0,82 % po 1996,70 USD za uncu.



Cena zlata tak pokračuje vo výraznom náraste, ktorý spustil útok islamistického hnutia Hamas na Izrael 7. októbra. Odvtedy cena unce zlata stúpla približne o 150 USD alebo o viac ako 8 %. Riziko rozšírenia konfliktu aj do ďalších krajín Blízkeho východu sa v uplynulých dňoch zvýšilo. Obavy z eskalácie podporujú dopyt po investíciách považovaných za bezpečné v turbulentných časoch, ako je zlato.



Obavy z možnej eskalácie v súčasnosti u investorov prevážili nad prudkým nárastom úrokových sadzieb na kapitálovom trhu. Výnosy 10-ročných dlhopisov vlády USA sa vo štvrtok dostali nad 5 % prvýkrát od júla 2007. Výnosy nemeckých štátnych dlhopisov v uplynulom čase takisto výrazne vzrástli.



Aktuálny nárast ceny zlata je mimoriadny práve vzhľadom na prudko zvýšenie výnosov, keďže jeho cena v čase nárastu úrokových sadzieb tradične klesá, uviedla komoditná expertka Commerzbank Barbara Lambrechtová. Vysoké výnosy spravidla spôsobia, že investori svoje peniaze presúvajú do dlhopisov a dopyt po zlate slabne.



Lambrechtová preto predpokladá, že cena zlata bude v krátkodobom horizonte pokračovať v raste len v prípade eskalácie konfliktu na Blízkom východe. Na to, aby cena zlata prudko vzrástla v dlhodobom horizonte, by bol podľa nej potrebný obrat menovej politiky americkej centrálnej banky (Fed). Až keď sa objavia signály, že kľúčové úrokové sadzby budú klesať, bude môcť "cena zlata ďalej udržateľne rásť".



Aj napriek výraznému zvýšeniu v posledných týždňoch je cena zlata ešte stále ďaleko od svojho rekordného maxima približne spred troch rokov na úrovni 2075 USD za uncu.



(1 EUR = 1,0558 USD)