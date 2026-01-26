Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cena zlata prekonala hranicu 5000 USD za uncu

Na archívnej snímke z 23. augusta 2017 tehličky zlata sa nachádzajú v nemeckej centrálnej banke, Deutsche Bundesbank (DBB) vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/DPA

V rannom londýnskom obchodovaní vzrástla o približne 2 % na 5092,70 USD za troyskú uncu (31,1 g), čo predstavuje nový rekord.

Londýn 26. januára (TASR) - Cena zlata v pondelok prvýkrát prekročila hranicu 5000 USD (4258,22 eura) za uncu. V rannom londýnskom obchodovaní vzrástla o približne 2 % na 5092,70 USD za troyskú uncu (31,1 g), čo predstavuje nový rekord. TASR o tom informuje na základe správy agentúr Reuters a DPA.

Vzhľadom na rastúce geopolitické napätie investori hľadajú útočisko v drahých kovoch, ktoré sú považované za bezpečný prístav. Dopyt po zlate vzrástol po tom, ako americký prezident Donald Trump zvýšil napätie na trhoch svojimi plánmi na získanie Grónska a pokračujúcimi tlakmi na americkú centrálnu banku. To vyvolalo obavy zo straty jej nezávislosti. Už v roku 2025 sa cena zlata zvýšila o 64 %. Vzácny kov podporila aj uvoľnená menová politika USA, dopyt zo strany centrálnych bánk a rekordné investície do burzovo obchodovaných fondov (ETF) viazaných na zlato.

(1 EUR = 1,1742 USD)
.

